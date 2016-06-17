Прокуратура Кельна требует арестовать 5 задержанных фанатов

Фото: ТАСС/Imago

Прокуратура Кельна требует арестовать пятерых задержанных болельщиков сборной России, устроивших накануне драку с испанскими туристами на одной из площадей города, сообщает ТАСС.

По словам представителя местной полиции, ордер на арест прокуратура запросила по подозрению задержанных в нанесении туристам тяжких телесных повреждений. В отношении еще одного болельщика пока ведется проверка.

Уже сегодня подозреваемые должны предстать перед судьей, который проверит законность их содержания под стражей. На данный момент правоохранительные органы Кельна разыскивают очевидцев произошедшего.

Помимо этого, проверяется возможное участие задержанных в беспорядках в Марселе во время игры сборных Англии и России – билеты на матчи с англичанами и словаками были обнаружены у мужчин при обыске.

Как отметил представитель полиции, Кельн поддерживает контакт с российским диппредставительством.

У задержанных нашли билеты на матч Россия – Англия. Из-за беспорядков на этой встрече УЕФА условно дисквалифицировал сборную России до конца Евро-2016. Это значит, что команду снимут с турнира, если болельщики вновь спровоцируют беспорядки на трибунах.