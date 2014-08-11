В Москве арестован сбивший насмерть рабочего тамбовский депутат

Арестован тамбовский депутат, сбивший насмерть рабочего в ЦАО

Депутат Тамбовской областной Думы Владимир Топорков, который в ночь на 10 августа насмерть сбил дорожного рабочего в центре Москвы, заключен под стражу до 10 октября, сообщили M24.ru в пресс-службе Хамовнического суда.

Представитель суда добавил, что во время слушания дела депутату стало плохо. По решению судьи для выяснения причин ухудшения здоровья была вызвана бригада "Скорой помощи".

Ранее в отношении Топоркова было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Напомним, ДТП произошло в минувшие выходные в районе Смоленской площади. Выезжая из тоннеля, Toyota Land Cruiser на большой скорости протаранила грузовик дорожных служб, и сбила рабочего.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Иномаркой управлял депутат партии "Единая Россия" Владимир Топорков. Отметим, что после аварии депутат отказался проходить медицинское освидетельствование.