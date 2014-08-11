Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

11 августа 2014, 17:44

В Москве арестован сбивший насмерть рабочего тамбовский депутат

задержания суды аресты депутаты погибшие авария дтп

Арестован тамбовский депутат, сбивший насмерть рабочего в ЦАО

Депутат Тамбовской областной Думы Владимир Топорков, который в ночь на 10 августа насмерть сбил дорожного рабочего в центре Москвы, заключен под стражу до 10 октября, сообщили M24.ru в пресс-службе Хамовнического суда.

Представитель суда добавил, что во время слушания дела депутату стало плохо. По решению судьи для выяснения причин ухудшения здоровья была вызвана бригада "Скорой помощи".

Ранее в отношении Топоркова было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Ссылки по теме

Напомним, ДТП произошло в минувшие выходные в районе Смоленской площади. Выезжая из тоннеля, Toyota Land Cruiser на большой скорости протаранила грузовик дорожных служб, и сбила рабочего.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Иномаркой управлял депутат партии "Единая Россия" Владимир Топорков. Отметим, что после аварии депутат отказался проходить медицинское освидетельствование.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать