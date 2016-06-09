17 незаконных мигрантов из Средней Азии задержаны в ТиНАО

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Задержаны иностранные граждане, незаконно находящиеся на территории столицы, сообщает пресс-служба МВД по Москве. Все они привлечены к административной ответственности.

Факт организации незаконной миграции выявили сотрудники московского угрозыска при силовой поддержке ОМОН Федеральной службы войск национальной гвардии РФ в ходе рейда в одном из гаражно-строительных кооперативов ТиНАО.

На территории кооператива находились граждане Средней Азии. 17 человек привлечены к административной за нарушение правил въезда либо режима пребывания в РФ.

Как было установлено, не приспособленные для жизни помещения иностранным гражданам предоставил один из собственников гаражей кооператива. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Организация незаконной миграции".

Ранее сообщалось о "резиновой квартире", обнаруженной на западе столицы. 59-летний безработный москвич незаконно прописал в своем жилище 14 мигрантов, уроженцев государств СНГ за денежное вознаграждение.

Накануне власти столицы приняли постановление "О национальной политике города Москвы", рассчитанное до 2025 года. В стратегии национальной политики Москвы намечены задачи, направленные на консолидацию городского сообщества, гармонизацию отношений, обеспечение региональной безопасности и упрочение гражданского сознания.

В последнее время в столице появилось несколько нововведений, призванных облегчить жизнь иностранцев в Москве. Например, в поселении Вороновское около деревни Сахарово открылся многофункциональный миграционный центр. Там можно пройти все процедуры для получения патента, в том числе сделать дактилоскопию, сдать экзамены на знание русского языка и истории, обратиться в налоговую инспекцию, миграционную службу и так далее.

С апреля в тестовом режиме работает биржа труда для мигрантов из безвизовых стран на базе "Миграционного центра" – единственная уполномоченная правительством города организация, где иностранный гражданин может оформить и получить патент на работу.

Также планируется запустить мобильное приложение со справочной информацией для мигрантов. Там можно будет найти информацию миграционного подразделения МВД, социальных служб, а также данные о местах, где предоставляют юридическую помощь, бесплатную пищу или ночлег. Приложение будет работать на платформе Android.