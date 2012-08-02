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02 августа 2012, 10:25

Полиция поймала торговца поддельными удостоверениями спецслужб

задержания ГУ МВД России по Москве

В Москве задержали мошенника, продававшего поддельные удостоверения сотрудников силовых структур. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы

Полицейские задержали в столице 27-летнего москвича, предлагавшего купить поддельные удостоверения сотрудников ФСБ, ФСО, Следственного комитета, ФСКН, прокуратуры и работников администрации президента, информирует пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

"Стоимость одного удостоверения составляла 70 тысяч рублей. По оценкам специалистов, данные подделки отличаются достаточно высоким качеством изготовления, распознать их можно только на экспертном уровне. Удостоверения производились с использованием специальной бумаги с водяными знаками, голографического ламината и голограмм с наименованиями правоохранительных органов и государственной символикой", - уточняется в сообщении.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о поделке, изготовлении или сбыте поддельных документов. Задержанный уже дал признательные показания и согласился сотрудничать со следствием, добавили в ведомстве.

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