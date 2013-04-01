Форма поиска по сайту

Новости

Новости

01 апреля 2013, 12:08

Происшествия

В столице изъята крупнейшая за последние 5 лет партия наркотиков

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу изъяли 2,5 килограмма амфетамина и 21 килограмм гашиша. Это крупнейшая партия наркотиков, изъятая за последние 5 лет в Москве.

В ходе проверки информации об организованной группе, которая занималась незаконной реализацией наркотиков в оптовых масштабах, полицейские задержали 25-летнего москвича, у которого при себе было обнаружено 95,3 грамма гашиша и более 40 граммов амфетамина. В ходе допроса, он сообщил адрес, где приобрел эти наркотики. По указанному адресу оперативники обнаружили 21 килограмм гашиша и более 2,5 килограмма амфетамина.

Сейчас полицейские устанавливают соучастников этого преступления.

задержания наркотики

