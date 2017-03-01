СМИ сообщили о задержании супруги Фийона

Фото: ТАСС/Imago

СМИ сообщают о задержании супруги кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона. Об этом в сети микроблогов Twitter написала сотрудница издания Mediapart Эллен Салви.

Как говорится в сообщении, Пенелопа Фийон помещена под стражу, ведется обыск. При этом источник, близкий Франсуа Фийону, информацию о задержании опроверг, сообщив, что супруга Фийона находится дома и с ней все хорошо.

Ожидается, что кандидат в президенты выступит с заявлением в 14:00 по московскому времени.