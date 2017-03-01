СМИ сообщили о задержании супруги Фийона

Фото: ТАСС/Imago
СМИ сообщают о задержании супруги кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона. Об этом в сети микроблогов Twitter написала сотрудница издания Mediapart Эллен Салви.
Как говорится в сообщении, Пенелопа Фийон помещена под стражу, ведется обыск. При этом источник, близкий Франсуа Фийону, информацию о задержании опроверг, сообщив, что супруга Фийона находится дома и с ней все хорошо.
Ожидается, что кандидат в президенты выступит с заявлением в 14:00 по московскому времени.
Сообщалось, что Пенелопа Фийон якобы несколько лет числилась помощником мужа в Национальной ассамблее Франции, но никаких обязанностей у нее не было. Всего она получила около 500 тысяч евро. Похожие обвинения выдвигали и в адрес детей политика.
Сам Фийон заявлял, что снимет кандидатуру с выборов, если ему предъявят официальные обвинения. Скандал уже повлиял на рейтинги кандидата, который до этого был одним из самых популярных участников предвыборной гонки. Президентские выборы во Франции пройдут в два тура – 23 апреля и 7 мая.