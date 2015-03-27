Первый забег Московского марафона состоится 12 апреля

Фото: M24.ru

12 апреля в столице состоится первый забег Московского марафона. Это один из подготовительных этапов к соревнованию, которое пройдет грядущей осенью.

В забеге будут участвовать около 3 тысяч человек. Им предстоит пробежать пять километров по территории спорткомплекса "Лужники".

В настоящее время на официальном сайте марафона продолжается регистрация на другие этапы – Красочный и Ночной забеги, а также Музыкальный полумарафон. Можно зарегистрироваться и на сам марафон.

Напомним, год назад в финальном забеге участвовали 10 тысяч человек.

17 мая состоится Московский полумарафон, 21 июня – Красочный забег, 18 июля – Ночной забег, а 16 августа – Музыкальный полумарафон, который станет главной разминкой перед основным состязанием.

Отметим, что в прошлом году в марафоне приняли участие спортсмены и любители из 64 стран мира.