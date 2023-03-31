Врач оценил риск пандемии после заражения индийца смертельным для растений грибком

В Индии выявили первый в мире случай заражения человека грибком, который ранее распространялся только среди растений, вызывая у них смертельную болезнь. К медикам за помощью обратился 61-летний мужчина. У него наблюдались характерные для гриппа симптомы. Рассказываем подробности и разбираемся, может ли начаться новая пандемия.



Первый в мире случай

Первый в мире случай заражения человека смертельным для растений грибковым заболеванием зарегистрировали у жителя индийского города Калькутта (штат Западная Бенгалия). К медикам с жалобами на усталость, кашель, хрипоту и сложности при глотании обратился 61-летний мужчина. Проблемы со здоровьем к тому моменту преследовали его на протяжении трех месяцев.

Врачи диагностировали в области трахеи пациента признаки гнойного воспаления тканей. Лабораторные исследования выявили у мужчины грибок вида Хондростереум пурпурный (Chondrostereum purpureum). Ранее считалось, что этот патоген заражает только растения, вызывая у них смертельную болезнь "серебряный лист".

Чтобы пойти на поправку, индийцу пришлось пройти двухмесячный курс лечения противогрибковыми препаратами. Известно, что по профессии он миколог-растениевод. Отмечается, что мужчина мог заразиться на работе, где продолжительное время контактировал с грибами, дрожжами и плесенью.



"Не передается от человека к человеку"

Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил Москве 24, что грибок Хондростереум пурпурный не сможет спровоцировать вспышку очередной пандемии. "Эта инфекция не передается от человека к человеку", – пояснил специалист.

По его словам, люди довольно часто заражаются различными грибковыми инфекциями. Особенность описанного в Индии случая лишь в том, что ученые определили конкретный тип патогена, отметил эксперт.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог В большинстве случаев никто не занимается идентификацией возбудителя. Человеку, который заболел – температура, кашель, – зачастую назначают антибиотики. Если они не помогли, выписывают противогрибковые препараты. После того как пациент выздоравливает, врачи обычно не пытаются установить тип грибка.

Решающую роль в том, что мужчина заразился, мог сыграть возрастной фактор, считает врач. "После 60 лет возрастной иммунодефицит наблюдается практически у каждого человека. Он сопровождается нарастанием хронических заболеваний. Пожилые люди с ослабленным иммунитетом подвержены инфекциям, с которыми здоровый человек легко справляется", – говорит специалист.

Также не стоит сбрасывать со счетов специфику профессии миколога, продолжает Владимир Болибок. "Судя по характеру заражения, он мог надышаться большим количеством спор. Не исключаю, что было допущено нарушение техники безопасности, работать необходимо было в респираторе", – подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что в США зафиксировали рост заболеваемости опасным грибком Candida auris. Этот патоген отличается устойчивостью к лекарствам. Для здоровых людей он не представляет опасности, однако угрожает тем, у кого ослаблена иммунная система.

