Липа цвета хаки: почему не стоит доверять обещающим "отмазать" от армии

Часто оказываемые населению юридические услуги не дают желаемого результата – за ними скрываются всего лишь консультации. Автор программы "Совет безопасности" на "Радио Москвы" Игорь Швыткин рассказывает о том, как избежать обмана при защите прав призывников недобросовестными юристами.

Тема про недобросовестных юристов, рассказанная мною не так давно, вызвала широкий общественный резонанс. На мою почту sovbez000@ya.ru пришло множество писем. Они были с разными откликами: одни благодарили за материал, другие, напротив, просили не обобщать и не грести всех юристов под одну гребенку. Думаю, что каждый увидел в той статье то, что хотел увидеть. Оправдываться не стану. В любом случае всем моим читателям выражаю огромную благодарность за внимание к темам, которые я поднимаю.

В одном из писем меня попросили коснуться еще одного направления, которым плотно и уже давно занимаются наши юристы. Это помощь тем, кто не хочет служить в армии. Мне написала мама призывника, которая сообщила, что стала жертвой мошенников от Фемиды, которые за 55 тысяч рублей пообещали ей освободить ее сына от армейского строя, но не сделали для этого ровным счетом ничего. Взыскать ущерб с фирмы через суд она так и не смогла: выяснилось, что согласно договору, который она, видимо, и не читала вовсе, компания должна была предоставлять ей исключительно консультационные услуги, а также сопровождать ее сына, то есть представлять его интересы, во время призывной комиссии. Но, увы, не срослось и не сложилось. Оказалось, что у подростка так и не нашлось веских оснований, а точнее серьезных заболеваний, для того чтобы забыть про службу навсегда.

Я решил заняться этой темой в рамках рубрики "Секреты профессии". Однако на этот раз я посмотрю на проблему не изнутри, а со стороны, глазами одного из сотрудников военного комиссариата, который пожелал остаться неизвестным. Вот что мне удалось узнать.

Спрос рождает предложение

Как известно, с 1 октября по 31 декабря в нашей стране проводится осенняя призывная кампания. В этот период на улицах столицы можно встретить яркие цветные объявления общественных организаций, предлагающих свои услуги по освобождению граждан от военной службы. Их также можно найти в интернете. Конечно, спрос рождает предложение.

Желающих избежать армейской лямки в наши дни по-прежнему предостаточно. Это означает, что заработать на посреднических услугах в деле по уклонению подростков от службы тоже немало. Бизнес этот и вправду весьма прибыльный!

В среднем стоимость договора по ведению дела призывника стартует от 30 тысяч рублей. Сегодня в столице существуют сотни общественных или правозащитных организаций, которые оказывают так называемую юридическую помощь призывникам, которые не желают служить, имея те или иные основания. А таковых непригодных к службе, судя по заявлениям многочисленных "армейских" юристов, из числа призывников практически 95 процентов! Правозащитники утверждают, что сегодня в нашей стране здоровых призывников попросту нет, есть лишь недообследованные.

Именно вот таких якобы незащищенных и неграмотных с правовой точки зрения и забирают в армию грозные военкомы. Более того, представители подобных правозащитных компаний якобы со стопроцентной гарантией обещают всем желающим либо оказать содействие в получении отсрочки, либо и вовсе помочь призывнику получить военный билет с категорией Д (не годен). Однако, по словам моего респондента, такие "гарантии" – это всего лишь красивый рекламный ход, но не более.

Как это работает

Как правило, их бурная деятельность сводится к тому, что они от имени призывника всего лишь рассылают типовые бланки заявлений в различные инстанции: в призывные комиссии, медучреждения, прокуратуру и так далее. Естественно, все эти документы с ответами на казенных бланках и красивыми "шапками" они демонстрируют призывникам, а также их родителям. Мол, смотрите, мы бьем во все колокола и можем достучаться до небес, самой администрации президента.

Нередко общественники присутствуют со своими клиентами на заседаниях призывной комиссии во время медицинского освидетельствования, но это ничего не меняет. Все это для пыли, которая пускается в глаза заказчика. Они очень часто обещают своим клиентам, что даже несмотря на отсутствие каких-либо заболеваний у призывника они все же в состоянии найти причину для освобождения, например плоскостопие или сколиоз, которые могут действительно ограничивать пригодность к службе. Но никто из общественников не говорит о том, что произойдет в том случае, если дело не выгорит. Молчат об этом и типовые договоры.

Необходимо помнить, что ни один общественник не может освободить гражданина от военной службы, а многочисленные заявления не могут повлиять на решение членов призывной комиссии. Однако об этом знают далеко не все, а потому охотно откликаются на заманчивые предложения типа: "Не хотите служить — не надо! Мы поможем!" Родители ребят, начитавшись на правозащитных сайтах всяких страшилок, якобы творящихся в армии повсеместно, спешно заключают договора и платят любые деньги, лишь бы их дитя в армии не оказалось. На самом деле ничего, кроме громких заявлений или простых советов под соусом информационных услуг или юридического сопровождения, эти организации предоставить не могут. Но и это еще не все.

Призывная комиссия решает все

Мало кто знает, что призыв граждан на военную службу осуществляет отнюдь не Министерство обороны, не полиция, а так называемые призывные комиссии. Это коллегиальный орган, который создается на короткий призывной период времени. В состав призывной комиссии входят в том числе сотрудники военного комиссариата в лице военного районного комиссара и врача, руководящего работой по медицинскому освидетельствованию.

Остальные врачи, принимающие участие в освидетельствовании подростков, привлекаются из местных районных медицинских учреждений, то есть из тех поликлиник или больниц, где призывники наблюдались во время своего проживания. Кроме того, в составе комиссии есть представители Минздрава, Минобразования, полиции и других организаций. Именно они и принимают решения о призыве или освобождении ребят от прохождения воинской службы. Только призывная комиссия, и только она, вправе освобождать или предоставлять призывникам различные отсрочки от армии по социальным причинам или по состоянию здоровья.

Но самое главное, о чем молчат в организациях псевдопацифистского толка, так это о том, что любой призывник, имея те или иные реальные основания для освобождения от военной службы, может самостоятельно изучить законодательство (Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе") и потом, если потребуется, может спокойно защищать свои интересы. Если же на уровне районной призывной комиссии уже вынесено решение о призыве гражданина на военную службу, а тот, в свою очередь, считает, что у него есть основания для освобождения от службы, то по закону у него есть право в течение пяти рабочих дней обратиться в призывную комиссию субъекта РФ.

И пока его заявление о несогласии не будет рассмотрено, никакие дальнейшие мероприятия по его призыву проводиться не будут. Как правило, такие заявления и доводы потенциального солдата рассматриваются в очной форме. Если молодой человек не согласен с решением призывной комиссии субъекта РФ, он может обратиться в суд. Если вы считаете, что у вас есть веские основания для того, чтобы не ходить строем и не петь армейские песни с другими защитниками Отечества, действуйте самостоятельно – вы существенно сэкономите. В любом случае размер госпошлины искового заявления будет в разы меньше тех сумм, которые фигурируют в договорах правозащитных организаций.

Мифы и реальность

Вокруг темы призыва: его форм и методов бытует множество мифов. Попробую при помощи своего тайного респондента развенчать лишь некоторые.

"Беспощадный военком, выполняющий план по призыву". На каждый военкомат действительно определяется средняя призывная цифра. Она берется отнюдь не с потолка, а исходя из данных все тех же больниц, где наблюдаются будущие солдаты. Например, из тысячи человек, попадающих под категории А (годен) и Б (годен с незначительными ограничениями) обычно планируют призвать всего триста человек. Именно столь значительный, как говорят военные, "ефрейторский зазор", оставляют для тех, кого по тем или иным причинам призвать все же не смогут. На мой взгляд, это вполне щадящие, разумные и гуманные цифры, а потому говорить о том, что в армию гонят всех подряд и кого попало, говорить просто не приходится.

"Военные гонят в армию всех хромых и косых, закрывая глаза на их здоровье". Как говорит мой визави, "повторяю для тех, кто в танке": призывная комиссия принимает решение о годности призывника к службе на основании заключений из медицинских учреждений, где он наблюдался в течение всей жизни. Если имеющиеся диагнозы, существенно ограничивающие его пригодность к службе, во время прохождения комиссии подтверждаются, никто не рискнет поставить его в армейский строй. Потому как за последствия будут отвечать не только офицеры, но и сами врачи, вручившие больному подростку путевку в армию. Это вопрос элементарной не только административной, но и уголовной ответственности.

"Военные сидят в засаде и выслеживают призывников". Бред сивой кобылы! Данные о призывниках (гражданах в возрасте от 18 до 27 лет) поступают в военкоматы из паспортных столов. Далее идет оповещение путем направления повесток по почте или вручения по адресам проживания призывников. Иногда представители местных муниципалитетов информируют граждан, подлежащих призыву, о датах и месте сбора по телефону. Информация об уклонистах передается в прокуратуру, Следственный комитет и органы правопорядка. Именно последние и осуществляют розыск таких граждан.

Как мне кажется, для юридически подкованных граждан весь это процесс с громкими лозунгами по защите прав и свобод призывников – это просто хорошо отлаженный бизнес. Для призывников же, пожелавших закосить от армии – это призрачный шанс или спасительная соломинка. На деле же все это мне напоминает обычное сутяжничество, в которое ребят, а также их родителей вовлекают ушлые взрослые дяди, да еще и деньги за это берут.

Увы, немногие клиенты подобных контор помнят о статье об уклонении от службы. А ведь эту статью еще никто не отменял. Кстати, если военным удастся доказать, что призывник при помощи юристов умышленно уклонялся от военной службы, то не исключена вероятность того, что в итоге гражданин получит на руки не военный билет, а справку, в которой будет отражено, что в период призывной кампании он уклонялся от службы. В результате о работе или службе в государственных структурах он может забыть раз и навсегда.

Подытоживая, могу сказать однозначно: тем, кто имеет достаточные основания для освобождения от службы в армии, будет не только полезно, но и гораздо дешевле самостоятельно проштудировать наше законодательство, нежели поощрять вездесущих юристов. И помните, что работа адвокатов или юристов, правозащитников или общественников всегда имеет стоимость в твердой валюте, а вот результат непредсказуем.