Большие перемены Светланы Крючковой: актриса отмечает юбилей

Фото: ТАСС/ Юрий Белинский

Актриса Светлана Крючкова отмечает 65-летие. О ее бескрайнем творческом диапазоне, ролях Нелли Ледневой в "Большой перемене" и одесситки тети Песи в "Ликвидации", а также об умении вживаться в любой образ – в материале m24.ru.

Актерский диапазон Светланы Крючковой действительно феноменален. Она одинаково убедительна и в драме, и в комедии. С возрастом она не теряет популярность, даже наоборот, наращивает ее за счет запоминающихся работ, среди которых нет проходных. Ворвавшись в кинематограф в начале 70-х, получив известность на весь Союз, сыграв Нелли Ледневу в "Большой перемене", она продолжает поражать многогранностью своего таланта. Сегодня Светлане Крючковой исполняется 65 лет. Отпраздновать юбилей она решила не только в Санкт-Петербурге. 25 июня актриса встретиться с друзьями и преданной публикой в Концертном зале Чайковского на творческом вечере "Я говорю, держа на сердце руку…", где прозвучат стихи Пастернака, Бродского, Блока, Самойлова.

Подруга муз

До 45 лет об увлечении Крючковой стихами знали лишь друзья. Идея выступать с поэтическими программами родилась спонтанно. В 1995 году на фестивале "Киношок" произошел инцидент: в день приезда председателя жюри Юрия Башмета пропал киномеханик. Собравшиеся в зале недоумевали, смотреть фильм было невозможно. Тогда Крючкова, которой предстояло оценивать фестивальные работы – она была в жюри, не стала мириться с пустой тратой времени, вышла на сцену и стала читать стихи. Спустя полтора часа появился виновник импровизированного поэтического вечера, но до кино уже никому не было дело – зал требовал от Крючковой продолжения. Появившийся перед актрисой альтист поцеловал ей руку и признался, что до этого вечера на дух не переносил лирику, но теперь считает свою позицию ошибочной.

Так актриса получила подтверждение, что действительно имеет право читать со сцены стихи. Самая первая ее программа называлась "Два века русской поэзии", с авторами-мужчинами в первом отделении и поэтессами во втором. Особое место в ее репертуаре чтеца занимают стихи Давида Самойлова. Сама Светлана Николаевна считает, что ее задача в этой творческой ипостаси заключается в том, чтобы передать слушателям вирус любви к поэтическому наследию, вдохновив их на самостоятельное изучение с книжкой в руках.

Привет вам с кисточкой!

Актрису на роль тети Песи в "Ликвидации" не могли найти, и режиссер Сергей Урсуляк уже подумывал совсем вычеркнуть из сценария этого персонажа, но вновь вмешался случай. Ассистент режиссера, одесситка Светлана Жигалкина, уже работавшая ранее с Крючковой, подсказала Урсуляку выход из положения. И актрису позвали без проб сразу на грим-костюм. В парике, фартуке, широкой юбке и сандалиях Светлану Николаевну принимали за свою жители окрестных домов и не узнавали свои из съемочной бригады. По типажу и колориту она потрясающе гармонировала с атмосферой одесских дворов.

Консультант по одесскому выговору услышав, как произносит свои реплики Крючкова, махнул на нее рукой: мол, у вас и так все в порядке. Действительно актрисе, выросшей в Кишиневе и делившей двор с шестью еврейскими семьями, не составляло труда вспомнить все, что пришло из детства. Какие-то фразы подсказывала сама жизнь. Так, фраза, обращенная к Гоцману, которого только что отпустили из тюрьмы, родилась во время съемок благодаря пожилой одесситке – ей наконец поставили железные ворота. "Я така рада!" - поделилась она с Крючковой. Актриса взяла выражение на заметку и использовала его в фильме. Кстати, тетя Песя не говорит "шо", а четко по буквам произносит "что".

Съемки в "Ликвидации" давались Крючковой физически непросто. Она снималась после двух операций и клинической смерти. После каждого съемочного дня ее отвозили на море, чтобы актриса могла восстановить силы. Трудно представить, что сериал мог выйти без такого яркого персонажа.

Достоверная игра и ее последствия

Премию "Ника" принесла Светлане Николаевне роль Нины Антоновны в нашумевшей драме "Похороните меня за плинтусом", в основу сценария которого легла одноименная повесть Павла Санаева, а точнее его реальные воспоминания из детства. Героиня фильма, недолюбленная и недолюбившая женщина, которая выплескивает свою перебродившую и деформированую нежность на внука.

Помимо Крючковой среди претенденток на роль были Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Санаева, но после того, как Светлана Николаевна сделала из кинопроб настоящую трагическую исповедь, у режиссера Сергея Снежкина не осталось сомнений – он хотел снимать только ее. Как потом рассказывала актриса, после этой роли она приходила в себя целый год. Эмоционально ей далась эта работа очень тяжело. Светлана Николаевна действительно не может полностью абстрагироваться от образов своих героинь. Так было и в "Ликвидации": чтобы сохранить хрупкое здоровье актрисы Урсуляк отказался от смерти сына тети Песи, Эмика.

Кадр из фильма "Похороните меня за плинтусом". Фото: ТАСС/ Юрий Белинский

Сценическая независимость

Крючкова достаточно критично относится к театральным экспериментам и не приемлет эпатаж ради эпатажа. В БДТ имени Товстоногова, возглавляемом Андреем Могучим, она играет в одном спектакле – "Васса Железнова". Режиссер Сергей Яшин поставил его в 2006 году специально для Крючковой. Сама актриса отмечает, что предпочитает сольные сценические выходы — в этом случае она полностью может контролировать происходящее и быть уверенной в том, что погружает зрителя в правильную, здоровую атмосферу, в которой способны рождаться диалоги душ.