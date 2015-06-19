Хорошая девочка Лида: Наталья Селезнева отмечает юбилей

Фото: ТАСС

Роли в фильмах Леонида Гайдая сделали Наталью Селезневу звездой. Высокая девушка с выразительным взглядом, в котором и удивление, и восторг, покорили всю страну. Сейчас Наталья Игоревна играет в Театре сатиры и предана ему всей душой. 70-й день рождения актрисы коллеги отпразднуют сегодня концертом, который будет открыт для публики.

Первая роль и чувство ответственности

Наталья Селезнева рано дебютировала на театральных подмостках – ей было всего шесть лет. Ее родители не имели отношения к артистическому миру, в театр юную Селезневу привела случайность: играющую в классики девочку, увидел на улице проходящий мимо актер Михаил Майоров и пригласил ее на роль маленькой иностранки Глории в спектакль "Тридцать сребреников" Центрального театра Советской Армии. Девочка вместе со всеми репетировала, а за кулисами ее ждала мама. Один инцидент из этого жизненного этапа оказал решающим в формировании характера актрисы – она повредила ногу, катаясь на ледяной горке. Спектакль пришлось отменить, а Селезневой наложили гипс. Девочке казалось, что ее беспечное поведение осудили взрослые партнеры по сцене. Урок не прошел зря – с тех пор Селезнева называет своим главным свойством характера гиперответственность.

Агния Барто как фея крестная в кино

Первая роль в кино случилась через два года. Агния Барто увидела Наталью в спектакле и решила, что девочка идеально подходит на роль Сашеньки в фильме по сценарию детской писательницы "Алеша Птицын вырабатывает характер". В этой кинокартине она сыграла с Ольгой Пыжовой, Надеждой Румянцевой, Валентиной Сперантовой.

Удивительно, что несмотря на ранний опыт в театре и кино, Наталья Селезнева чувствовала себя закомплексованным подростком. Из-за высокого роста ее стали дразнить "дылдой". Только потом она поняла, каким существенным преимуществом обладает. Но в годы взросления психологически справиться со своей непохожестью на других низкорослых девочек ей не удавалось. Не помог даже баскетбол, к которому Селезнева так и не прониклась, равно как и к самой школьной системе. Ее не хотели принимать в пионеры из-за низкой успеваемости.

Подружка Шурика

К моменту окончания школы Селезнева не рассматривала других вариантов как пойти в Щукинское училище. Она поступила с первого раза, покорив членов комиссии чтением Пушкинских произведений. В те годы студентам творческих вузов было запрещено совмещать учебу со съемками. Селезнева не нарушала это правило до того момента, пока ассистент Леонида Гайдая не позвал ее на пробы в "Операцию "Ы". Тогда актрисе было всего восемнадцать лет. Узнав о том, что Селезнева утверждена, в училище отнеслись к этому на удивление лояльно. После выхода фильма на экраны Селезневу узнал весь Союз. На хорошую девочку Лиду с роскошной фигурой равнялись женщины и с восхищением смотрели мужчины.

Выбирая актеров для кинокартины, Гайдай удивлял окружающих – Лида была на голову выше Шурика (его играл Александр Демьяненко). Чтобы устранить разницу в росте, актриса становилась в специально сделанные ямы, а ее партнеру приходилось пользоваться табуреткой.



Знакомство с Калифом

После окончания Щукинского училища Селезневу приняли в труппу Театра сатиры, где она служит и по сей день. Тогда же начались съемки телевизионного сатирического альманаха "Кабачок 13 стульев". Через несколько лет она встретила свою судьбу – главного героя телефильма "Калиф-аист", которого играл Владимир Андреев. Ему было 37, ей – 22. Выразительные глаза Селезневой оказали на него гипнотическое воздействие, и оторваться от них он не может до сих пор – пара счастлива в браке и воспитывает внуков. Но в едином творческом пространстве Селезневу и Андреева встретить невозможно – актриса избегает совместных спектаклей из-за строгости супруга, его перфекционизма по отношению к образам ее героинь.

От Театра сатиры актрису поздравил Михаил Державин:

"Впервые я увидел Наташу Селезневу в кино, когда она еще была совсем юной – ей было 12-15 лет. Потом мы встретились в Театре сатиры, куда меня переманил Александр Белявский.

Среди замечательных молодых актрис выделялась Наталья Селезнева – высоченная, прелестная, современная. Просто редкостное очарование! В "Кабачке "13 стульев" она играла пани Катарину. Она все знала про меня и про всех партнеров, что меня тогда поразило. Первые передачи "Кабачка", в котором мы оба снимались, проходили тогда на Шаболовке – Останкинский центр только развивался, дорабатывался, там еще не делали передач. Мы все встречались под этой башней, и это время я вспоминаю с особой теплотой. Наташа очень рано начала водить автомобиль. Тогда женщин за рулем встретить было практически невозможно! А у нее это получалось здорово, мы ей восхищались. Она потрясающая, талантливая яркая женщина, настоящая личность и может буквально все! Ей даются и процессы, связанные с бизнесом, и то, что касается семьи. И, конечно, она красивая женщина!

Телевизионная передача "Кабачок "13 стульев". Артисты (слева направо): Валентина Шарыкина, Елена Санько и Наталья Селезнева. Фото: ТАСС/ Виталий Созинов

В те времена я любил разыгрывать коллег, но не зло, по-дружески. Наташа была настолько популярна и любима всеми, что я мог и ее разыграть, но делал это деликатно, чтобы невзначай не обидеть. В нашем театре при Валентине Николаевиче Плучеке очень большое значение имела способность актера к милым "отсебятинам". Это он очень ценил и поддерживал, если спектакль шел по пьесе современных авторов, он любил. Наташе дан этот импровизационный дар. В "Кабачке" она могла выдать такую фразу, которая воспринималась лучше, острее и ярче, чем у авторов, сатириков. Ее обаяние и темперамент подкупали их. Они никогда не ругались на нее. Она чувствовала настроение.

Сегодня, в день рождения Наташи я хочу пожелать ей как каждой очаровательной даме находиться в такой изумительной форме – а она выглядит поразительно! Ее доброта и чуткость очень ценны для нас, партнеров по сцене. К тем, кто играет с ней и кому довелось раньше встречаться с ней в спектаклях, она относится как к родным людям, а я к ней испытываю необыкновенное уважение и не перестаю ею восхищаться".