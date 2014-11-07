85-летие Планетария: самодельные планеты и поздравления с орбиты

Московскому Планетарию исполнилось 85 лет

Московский планетарий отмечает 85-летие. В честь этого с 6 по 9 ноября, в дни школьных каникул, там проходят праздничные мероприятия, сообщает пресс-служба звездного дома.

Например, в интерактивном музее "Лунариум" открылись творческие мастерские, где ребята могут создавать собственные планеты и делать карнавальные украшения из звезд. А вот в классическом музее Урании пройдут викторины, которые проведет Звездочет.

"Утро": Московский Планетарий начал отмечать юбилей

Кроме того, в Малом Звездном зале все желающие станут участниками премьерной программы "Полет Фантазии".

7 ноября гостей планетария ожидает перформанс известного уличного театра "Высокие братья&Tall Brothers", а также театрализованные представления и выступление Театра оперы им. Б.А. Покровского. В финале планетарий поздравит экипаж МКС.

Помимо этого, в этот день планетарий посетят ветераны Байконура, космонавты и ведущие ученые и эксперты. Для них состоятся различные презентации и лекции .

"За 85 лет планетарий стал знаковым местом столицы. Здесь можно воочию увидеть лунные кратеры, планеты, метеориты и послушать лекции выдающихся ученых современности. Кроме того, это еще и инновационная площадка", отметил генеральный директор Московского планетария Виталий Тимофеев.