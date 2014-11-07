85-летие Планетария: самодельные планеты и поздравления с орбиты

Московский планетарий отмечает 85-летие. В честь этого с 6 по 9 ноября, в дни школьных каникул, там проходят праздничные мероприятия, сообщает пресс-служба звездного дома.
Например, в интерактивном музее "Лунариум" открылись творческие мастерские, где ребята могут создавать собственные планеты и делать карнавальные украшения из звезд. А вот в классическом музее Урании пройдут викторины, которые проведет Звездочет.
Кроме того, в Малом Звездном зале все желающие станут участниками премьерной программы "Полет Фантазии".
7 ноября гостей планетария ожидает перформанс известного уличного театра "Высокие братья&Tall Brothers", а также театрализованные представления и выступление Театра оперы им. Б.А. Покровского. В финале планетарий поздравит экипаж МКС.
Помимо этого, в этот день планетарий посетят ветераны Байконура, космонавты и ведущие ученые и эксперты. Для них состоятся различные презентации и лекции .
"За 85 лет планетарий стал знаковым местом столицы. Здесь можно воочию увидеть лунные кратеры, планеты, метеориты и послушать лекции выдающихся ученых современности. Кроме того, это еще и инновационная площадка", отметил генеральный директор Московского планетария Виталий Тимофеев.
МОСКОВСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙМосковский планетарий был основан в 1929 году. В девяностых он был закрыт на реконструкцию, в ходе которой было заменено покрытие, установлено новое оборудование, а сам планетарий поднят на шесть метров вверх. Обновленный Московский планетарий был открыт для посетителей в 2011 году.
На сегодняшний день в планетарии работают Большой Звездный зал, Музей Урании и интерактивный музей "Лунариум", Парк неба с двумя башнями-обсерваториями, 4D-кинотеатр, Малый Звездный зал. Многофункциональный комплекс оснащен проектором звездного неба, обсерваториями, приборами и экспонатами музеев. Знакомство с исторической экспозицией музея Урании возвращает посетителей в прошлое, а экскурсия в интерактивном музее дает информацию о законах и явлениях природы.
Отметим, что купол Большого Звездного зала Московского планетария является одним из самых больших куполов не только в Москве, но и в Европе. Его диаметр составляет 25 метров, а площадь — 1 000 квадратных метров. Благодаря высокотехнологичному проекционному оборудованию на куполе можно увидеть более 9 000 мерцающих звезд и полюбоваться небесными явлениями, например солнечным затмением.