Московское суворовское училище отмечает 70-летний юбилей

Фото: msvu.edumil.ru

1 октября Московское суворовское военное училище отмечает 70-летний юбилей. Впервые за парты ученики здесь сели 1 октября 1944 года.

Изначально Суворовское училище было сформировано в городе Горьком Нижегородской области. В то время здесь обучались дети погибших на фронте и воюющих из числа Красной Армии, дети инвалидов войны, партизан и Советских работников, сироты. Всего первый звонок 1 октября 1944 года прозвучал для 505 ребят.

В 1956 году Горьковское суворовское военное училище перенесли в Москву, тогда же его и переименовали. На протяжении практически всего своего существования воспитанники Суворовского училища принимали участие в параде в честь Дня Победы на Красной площади.

"Познавательный фильм": Московские суворовцы

На сегодняшний день Суворовское военное училище является одним из ведущих военно-учебных заведений среднего образования. Обучение проходит в течение семи лет.

За период своего существования Московское Суворовское училище подготовило 63 выпуска. Здесь получили образование 11 тысяч воспитанников, а 384 суворовца закончили училище с золотыми и серебряными медалями.

Здесь учились российский военный и государственный деятель, Герой Российской Федерации Андрей Бочаров, бывший министр иностранных дел Игорь Иванов, российский музыкант, композитор и продюсер Стас Намин, Герой Советского Союза Сергей Козлов и многие другие.