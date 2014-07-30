Новая жизнь "Санта-Барбары": кто смотрит мыльную оперу 30 лет спустя

Фото: teleserial.com

Толстые колонны, романтичный закат, бокалы шампанского в руках неизвестных и прочие картинки. Все это поочередно "выныривает" из характерных белых арок под вдохновляющую мелодию. Припоминаете?

30 июля мыльной эпопее "Санта-Барбара" (Santa Barbara), которая в 1990-е собирала у телеэкранов миллионы наших соотечественников, исполняется 30 лет. M24.ru решил выяснить, почему сериал до сих пор не канул в лету и кто собирает деньги на… новую озвучку его эпизодов.

Сообщество "профессиональных" фанатов

Казалось бы, сегодня "Санта-Барбара" осталась лишь в ностальгических воспоминаниях поколения 1990-х да в разговорах граждан, чья личная жизнь особо активна и интересна. "У вас прям Санта-Барбара какая-то!" - говорят им знакомые. Однако на самом деле в России по сей день полно преданных поклонников знаменитого американского сериала.

Когда начали показывать "Санта-Барбару", интернета не было. Одно время мы думали, что в сериале аж (!) 30 серий. Выяснилось, что больше. Потом оказалось, что "Санта-Барбара" вообще все еще снимается… Когда начали показывать "Санта-Барбару", интернета не было. Одно время мы думали, что в сериале аж (!) 30 серий. Выяснилось, что больше. Потом оказалось, что "Санта-Барбара" вообще все еще снимается… В начале 2000 года мы решили создать форум сериала. Там мы обсуждали серии после их показа по РТР, делились впечатлениями, прогнозировали, что будет дальше. Точного развития сюжета никто не знал заранее, и в этом была особая прелесть.

Teleman Главный администратор форума "Санта-Барбары"



По-настоящему поклонники мыльной оперы окунулись в интернет, когда показывать сериал на отечественном ТВ внезапно перестали. Финальный блок из 97 серий так и не вышел на телеканале РТР, так что фанатам пришлось "шерстить" просторы сети в поисках эпизодов на языке оригинала. Тут форум единомышленников оказался как никогда полезен.

Пытались найти серии у зарубежных поклонников, поначалу попадались в основном эпизоды на немецком языке. Менялись кассетами (да, были времена и такие). Если находили серии на английском, то смотрели без перевода. Пытались найти серии у зарубежных поклонников, поначалу попадались в основном эпизоды на немецком языке. Менялись кассетами (да, были времена и такие). Если находили серии на английском, то смотрели без перевода. Сегодня форум тоже, мягко говоря, не пустует. Каждый день обновляется не меньше десятка тем в основном разделе и примерно столько же – в разделе "Фанфикшн". Точное количество участников форума конкретно "Санта-Барбары" отследить сложно, потому что у нас есть и другие разделы. Но, думаю, из полутора тысяч человек, которые заходят на портал ежедневно, примерно половина приходит на "Санта-Барбару".

Teleman Главный администратор форума "Санта-Барбары"

Фото: teleserial.com

Новая жизнь старой "Санта-Барбары"

Поклонники-энтузиасты самостоятельно озвучивали серии, не показанные на отечественном телевидении (российский зритель увидел на РТР только 1824 серии, с 217 по 2040). А год назад, в марте 2013 года, они вообще решили привлечь к озвучке команду актеров, голосами которых обитатели "Санта-Барбары" говорили когда-то на РТР. Деньги на гонорары артистам и на аренду студии собирают сами поклонники.

Раньше с озвучкой все было очень сложно: в Петербурге на кассету, присланную из Москвы, на отдельную дорожку записывали русский звук. Трудоемкий процесс: на кассете ведь не "прыгнешь" на нужный фрагмент. Сейчас все стало гораздо легче. Серии озвучиваются гораздо быстрее. Раньше с озвучкой все было очень сложно: в Петербурге на кассету, присланную из Москвы, на отдельную дорожку записывали русский звук. Трудоемкий процесс: на кассете ведь не "прыгнешь" на нужный фрагмент. Сейчас все стало гораздо легче. Серии озвучиваются гораздо быстрее. Правда, студия "Леннаучфильма", где раньше проходила озвучка, была большая, там удавалось посадить за микрофоны всех актеров сразу, серию озвучивали потоком. Нынешняя студия маленькая, там одновременно может работать только четыре человека, одну серию приходится озвучивать в два прохода. Иногда актеры даже приходят в разные дни. Одна из проблем - собрать всех вместе: у кого-то гастроли, кто-то в отпуске, кто-то плотно занят в других проектах. Но все удается. Для актеров "Санта-Барбара" - это значительная часть жизни. У них был дружный коллектив, они рады встречаться вновь.

Teleman Главный администратор форума "Санта-Барбары"



Актеры встречаются в среднем раз в два-три месяца – все зависит от их загруженности, графика студии и количества собранных с фанатов средств. Озвучиваются те серии, которые выбрали сами поклонники "Санта-Барбары". Приоритет, конечно, отдают тем, что не были показаны по ТВ. Кроме того, озвучивают эпизоды, вышедшие на отечественные телеэкраны, но по каким-то причинам сегодня ни у кого не сохранившиеся.

С марта прошлого года актерами озвучено уже 19 эпизодов. В прошлый раз артисты собрались в студии практически накануне юбилея сериала – 28 июля.

У нас большая команда, которая не только озвучивает серии, но и делает весь цикл работ по их подготовке к озвучке. Есть команда переводчиков (как коммерческих, так и некоммерческих), есть редакторы, укладчики текста, специалисты по работе со звуком, видео, субтитрами и т.д. Команда в основном работает безвозмездно. Платим только коммерческим переводчикам, а также за аренду студии. У нас большая команда, которая не только озвучивает серии, но и делает весь цикл работ по их подготовке к озвучке. Есть команда переводчиков (как коммерческих, так и некоммерческих), есть редакторы, укладчики текста, специалисты по работе со звуком, видео, субтитрами и т.д. Команда в основном работает безвозмездно. Платим только коммерческим переводчикам, а также за аренду студии. Фанаты присылают взносы на озвучку выбранной любимой серии, я делаю рейтинг, и в озвучку по порядку отдаются те, на которые собрана необходимая сумма (аренда студии плюс гонорары актерам). Выбираем только те серии, которые либо никогда прежде не были показаны в России, либо не сохранились у нас с прежней русской озвучкой. Как правило, актеры озвучивают в студии до трех серий за день.

Сергей, serge19 Активист форума "Санта-Барбары", один из инициаторов актерской озвучки серий и создания полного видеоархива телешоу



Вообще, более преданного поклонника "Санта-Барбары", чем Сергей (serge19), пожалуй, не найти. Все десять лет, что сериал шел по телевизору, он записывал эпизоды на видеокассеты. На форуме он познакомился с другими "коллекционерами" и задался идеей создания полного видеоархива мыльной оперы.

Я решил найти актеров "Русского видео", которые десять лет озвучивали "Санта-Барбару" для телеканала РТР. На их поиски у меня ушло почти пять лет. Осуществить идею помогли питерский форумчанин ДеМотт и режиссер Сергей Бандуровский. В феврале прошлого года актеры с радостью согласились поучаствовать в нашем проекте. Я решил найти актеров "Русского видео", которые десять лет озвучивали "Санта-Барбару" для телеканала РТР. На их поиски у меня ушло почти пять лет. Осуществить идею помогли питерский форумчанин ДеМотт и режиссер Сергей Бандуровский. В феврале прошлого года актеры с радостью согласились поучаствовать в нашем проекте. Наша команда постоянно развивается. Кто-то приходит, кто-то уходит, но работа над видеоархивом не останавливается ни на день. У нас трудятся люди из разных регионов России, Украины, есть много иностранцев. Мы тесно сотрудничаем с французской командой поклонников "Санта-Барбары", еще помогают фанаты из США, Канады, Польши, Германии, Казахстана, Италии, Швейцарии, Испании, Норвегии, Монако.

Сергей, serge19 Активист форума "Санта-Барбары", один из инициаторов актерской озвучки серий и создания полного видеоархива телешоу



Любительские озвучки, кстати, тоже до сих пор делаются. Одна команда озвучивает серии по порядку, начиная с первой, еще одна, актерско-любительская, выбрала для себя период с 155 по 164 серию. Еще один поклонник мыльной оперы озвучивает финальный блок серий, не вышедший в России.

Актеры за озвучкой. Фото: santa-barbara.ru

Между прочим, оказалось, что созданием полного архива "Санта-Барбары", кроме команды Сергея, никто в мире больше не занимается.

На данный момент в мире русской озвучкой "Санта-Барбары" занимается лишь наша команда. Да и, в общем-то, созданием полного видеоархива тоже занимаемся только мы. Еще частично – французская команда, с которой я нахожусь в постоянном контакте.

Сергей, serge19 Активист форума "Санта-Барбары", один из инициаторов актерской озвучки серий и создания полного видеоархива телешоу На данный момент в мире русской озвучкой "Санта-Барбары" занимается лишь наша команда. Да и, в общем-то, созданием полного видеоархива тоже занимаемся только мы. Еще частично – французская команда, с которой я нахожусь в постоянном контакте.



Немного драмы и криминала

"Санта-Барбара" стала первой американской мыльной оперой, которую показали нашим телезрителям после распада СССР. Они приняли с восторгом: слезные латиноамериканские эпопеи вроде "Рабыни Изауры" и "Богатые тоже плачут" по накалу страстей "Санта-Барбаре" сильно уступали. Сериал смотрели все: бабушки, домохозяйки, дети, школьники, студенты, а иногда – работящие женщины и даже мужчины.

На тот момент у большинства жителей нашей страны было всего два телеканала, на одном из них не переставая рыдала Марианна (героиня сериала "Богатые тоже плачут" - примечание редактора) , а на другом - обитали обеспеченные Кэпвеллы. Не скажу, что для меня это было окошко в какой-то другой мир и прочее. Скорее просто хорошо рассказанная история с хорошей музыкой. На тот момент у большинства жителей нашей страны было всего два телеканала, на одном из них не переставая рыдала Марианна, а на другом - обитали обеспеченные Кэпвеллы. Не скажу, что для меня это было окошко в какой-то другой мир и прочее. Скорее просто хорошо рассказанная история с хорошей музыкой. Когда РТР прекратил показ, пришлось выкручиваться всеми возможными способами, совершенно случайно я нашел человека в Швеции, который тоже является большим поклонником сериала. Он предоставил мне свои записи начальных серий. Мы до сих пор с ним общаемся.

Влад, CapwellKid поклонник "Санта-Барбары"



Запутанные взаимоотношения жителей калифорнийского городка сценаристы с лихвой "разбавляли" криминалом и ЧП. Герои "Санта-Барбары" становились жертвами пожаров и неудачных покушений, плели интриги и заговоры, оказывались под колесами машин и в психлечебницах. Беременные женщины то и дело падали с лестниц или попадали в другие передряги.

Несмотря на то, что в Санта-Барбаре вечно покушались на чьи-то жизни или инсценировали смерти, настоящие убийства случались нечасто. "Меня похищали примерно раз шесть, а убивали – вдвое больше", - заметила как-то исполнительница роли Келли Кэпвелл Робин Райт (кстати, единственная актриса легендарного телешоу, широко прославившаяся в последствие работой в кино).

Постер сериала

Сериал снимали нон-стопом – с 30 июля 1984 по 15 января 1993 было выпущено 2137 серий. Многие актеры "Санта-Барбары" накала страстей не выдерживали. Но вместо того чтобы убивать персонажей, исполнители которых покидали телешоу, создатели сериала предпочитали внезапно заменять актеров. Так, в телешоу было шесть разных Сиси Кэпвеллов, четыре Келли, столько же Сантан Андраде и так далее.

Впрочем, некоторые актеры были с "Санта-Барбарой" до конца: например, Круза Кастильо играл только Эй Мартинес.

Лично я – поклонница прежде всего сезона 1985-1986 годов. В какой-то момент я стала смотреть шоу все реже, а потом и вовсе бросила. Я согласна с мнением Лэйна Дэвиса (актер, игравший Мейсона Кепвелла с 1984 по 1989 год – примечание редактора) , который утверждал, со временем сериал "потерял свою душу". Но это мое мнение. Лично я – поклонница прежде всего сезона 1985-1986 годов. В какой-то момент я стала смотреть шоу все реже, а потом и вовсе бросила. Я согласна с мнением Лэйна Дэвиса, который утверждал, со временем сериал "потерял свою душу". Но это мое мнение. Еще очень не нравилось, что почти все актеры, игравшие главные роли, со временем были заменены.

Елена, Elena78 поклонница "Санта-Барбары"



Найти серии, озвученные актерами под руководством команды поклонников-энтузиастов можно здесь. Свой YouTube-канал у проекта тоже есть.

* Не удивляйтесь странным картинкам, размещенным вместо фотографий наших собеседников. Некоторые из форумчан не пожелали раскрывать своих реальных имен, так что мы решили сохранить их оригинальные ники и аватары.

Анна Теплицкая