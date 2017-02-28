Актриса Татьяна Васильева отметит 70-летие на гастролях

Фото: ТАСС/Антон Тушин

Народная артистка РФ Татьяна Васильева встретит юбилейный день рождения на гастролях в Ростове, сообщает ТАСС. В настоящий момент актриса гастролирует с антрепризным спектаклем "Поймай меня", в котором вместе с ней заняты актеры Елена Сафонова и Федор Добронравов.

По словам Васильевой, всего она занята в восьми антрепризных постановках разных продюсерских компаний. При этом в столице она играет два-три раза в месяц. На этот раз она окажется дома после 10 марта – тогда и состоится празднование юбилея в кругу семьи.

Как призналась актриса, служить искусству она решила еще в детстве. "В какой-то момент я так увлеклась творчеством, что бритвой порезала себе палец и кровью написала в своем дневнике: "Я буду актрисой", – призналась она.

После школы она поехала в Москву и поступила сразу во ВГИК и в Школу-студию МХАТ. Родители, далекие от мира театра и кино, узнав, что дочь решила стать артисткой, пытались забрать ее домой, в Ленинград, но преподаватели Школы-студии МХАТ, куда в итоге абитуриентка отдала документы, уговорили их дать ей шанс.

После учебы Васильева служила в Театре сатиры (1969 – 1983). Была занята в спектаклях "У времени в плену", "Баня", "Обыкновенное чудо", "Бег", "Трехгрошовая опера", в "Ревизоре" и "Горе от ума" у нее были главные женские роли.

Еще почти 10 лет ее жизни связаны с Театром имени Маяковского. В 1992 году ей пришлось покинуть его из-за повышенной занятости в кино – администрация театра отказалась идти навстречу востребованной актрисе.

Дебют Васильевой на киноэкране состоялся в 1972 году в фильме "Всмотритесь в это лицо". За ним последовали роли – все более заметные – в картинах "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Дуэнья", "Самая обаятельная и привлекательная", "Моя морячка", "Жених из Майами", "Цирк сгорел, и клоуны разбежались", "Увидеть Париж и умереть", "Попса". Всего актриса сыграла почти в 100 фильмах.

Сегодняшнюю работу Васильева называет "свободным плаванием" – ее основная занятость связана с антрепризой. Также она занята в спектакле "Русское варенье" театра "Школа современной пьесы". Скоро к нему добавится еще одно название – в театре решили поставить пьесу Людмилы Петрушевской "Балкон ку-ку". Одну из ролей в нем исполнит Татьяна Васильева.