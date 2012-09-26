Писатель Владимир Войнович отмечает 80-летний юбилей

26 сентября Владимиру Войновичу исполняется 80 лет. В молодости писатель, поэт и драматург сменил десятки профессий, а в Литинститут его так и не приняли. Известность пришла к нему после текста песни космонавтов "Я верю, друзья, караваны ракет..."

Сегодня писатель, поэт, драматург Владимир Войнович празднует 80-летие. Как рассказал юбиляр в интервью корреспонденту ИТАР-ТАСС, день рождения он будет отмечать в кругу своей семьи и друзей.

Владимир Николаевич родился в Сталинабаде (Душанбе), затем с семьей переехал в Запорожье, где и окончил ремесленное училище. С ранних лет работал - на алюминиевом заводе, пастухом, столяром, плотником, авиамехаником.

Еще в начале 1950-х годов, в армии, Войнович начал писать, но не прозу, а стихи. С текстом "Песни космонавтов" ("Я знаю, друзья, караваны ракет...") к нему пришла известность, ее подкрепили и публикация повести "Мы здесь живем" и пьесы "Кот домашний средней пушистости", написанной в соавторстве с Григорием Гориным.

О творческих планах мастер говорит, что "они есть всегда, но я не люблю их разглашать до того, как они осуществятся".