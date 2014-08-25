Режиссер "Ассы" Сергей Соловьев отмечает 70-летие

Режиссер Сергей Соловьев отмечает 70-летний юбилей

25 августа советский и российский режиссер Сергей Соловьев отмечает юбилей. Создателю знаменитого фильма "Асса" исполнилось 70 лет.

Сергей Соловьев родился в Карелии в семье военного. В возрасте 14 лет будущий режиссер сыграл в спектакле "Дали неоглядные" в Большом драматическом театре имени Товстоногова в Санкт-Петербурге. Позже он стал рабочим на ленинградском телевидении.

Затем Соловьев переехал в Москву, где окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1969 году он начал работать на "Мосфильме", в 1981 и 1987 был членом жюри Венецианского кинофестиваля.

Режиссер трижды связывал себя узами брака: женился на актрисах Екатерине Васильевой ("Приходите на меня посмотреть", "Чародеи", "Том Сойер"), Марианне Кушнировой ("Станционный смотритель"), Татьяне Друбич ("Десять негритят", "Асса", "Сто дней после детства").

Режиссеру Сергею Соловьеву исполнилось 70 лет

В настоящее время Соловьев разведен, преподает во ВГИКе на факультете режиссуры.

Самым известным фильмом Соловьева стала картина "Асса" (1987). Лента стала началом трилогии, ее продолжили "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви" и "Дом под звездным небом".

"Асса" не только запечатлел последние годы существования СССР, но и стал культовым фильмом советского рок-движения. Здесь играли песни "Аквариума", "Кино", "Браво", кроме того, в фильме снялся Виктор Цой.

Другой важной картиной в фильмографии режиссера стала "Сто дней после детства" (1975), которая принесла Соловьеву приз Берлинского кинофестиваля. Его наградили "Серебряным медведем" за лучшую режиссерскую работу.

Сергей Соловьев снимал также "Станционного смотрителя" с Никитой Михалковым, "Нежный возраст" с Валентином Гафтом, Сергеем Гармашем и Борисом Гребенщиковым, "Анну Каренину" с Олегом Янковским, Татьяной Друбич, Екатериной Васильевой.