Режиссер "Ассы" Сергей Соловьев отмечает 70-летие

25 августа советский и российский режиссер Сергей Соловьев отмечает юбилей. Создателю знаменитого фильма "Асса" исполнилось 70 лет.
Сергей Соловьев родился в Карелии в семье военного. В возрасте 14 лет будущий режиссер сыграл в спектакле "Дали неоглядные" в Большом драматическом театре имени Товстоногова в Санкт-Петербурге. Позже он стал рабочим на ленинградском телевидении.
Затем Соловьев переехал в Москву, где окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1969 году он начал работать на "Мосфильме", в 1981 и 1987 был членом жюри Венецианского кинофестиваля.
Режиссер трижды связывал себя узами брака: женился на актрисах Екатерине Васильевой ("Приходите на меня посмотреть", "Чародеи", "Том Сойер"), Марианне Кушнировой ("Станционный смотритель"), Татьяне Друбич ("Десять негритят", "Асса", "Сто дней после детства").
В настоящее время Соловьев разведен, преподает во ВГИКе на факультете режиссуры.
Самым известным фильмом Соловьева стала картина "Асса" (1987). Лента стала началом трилогии, ее продолжили "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви" и "Дом под звездным небом".
"Асса" не только запечатлел последние годы существования СССР, но и стал культовым фильмом советского рок-движения. Здесь играли песни "Аквариума", "Кино", "Браво", кроме того, в фильме снялся Виктор Цой.
Другой важной картиной в фильмографии режиссера стала "Сто дней после детства" (1975), которая принесла Соловьеву приз Берлинского кинофестиваля. Его наградили "Серебряным медведем" за лучшую режиссерскую работу.
Сергей Соловьев снимал также "Станционного смотрителя" с Никитой Михалковым, "Нежный возраст" с Валентином Гафтом, Сергеем Гармашем и Борисом Гребенщиковым, "Анну Каренину" с Олегом Янковским, Татьяной Друбич, Екатериной Васильевой.