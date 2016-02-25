"Отсижу за чужие грехи": легендарной Бутырке исполняется 245 лет

Бутырской тюрьме исполняется 245 лет

Одной из старейших тюрем России – Бутырке – исполняется 245 лет. В этом месте отбывали заключение десятки известных людей – революционных деятелей, поэтов, писателей, журналистов и общественных деятелей. Как менялась Бутырская тюрьма на протяжении всей своей истории, читайте в материале m24.ru.

Бутырский район – один из старейших в столице. В середине XVII века подмосковная деревня Бутыркино, что на Дмитровском тракте, была вотчиной боярина Никиты Романова – деда первого царя последней российской императорской династии.

Во времена правления Екатерины II деревянное здание казармы решили превратить в тюрьму. Реконструкцию доверили знаменитому архитектору Матвею Казакову.

Первым именитым постояльцем Бутырки в январе 1775 года стал смутьян и бунтарь Емельян Пугачев. Полгода он, прикованный цепями к стене, провел в подвале этой башни.

Здание Бутырского следственного изолятора. Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

В плане Бутырская тюрьма представляет собой слегка вытянутый шестиугольник с четырьмя круглыми зубчатыми башнями на углах: Пугачевской, Полицейской, Северной и Часовой, соединенных между собой высокими кирпичными стенами.

Прообраз хозяйственного отряда появился в Бутырском замке в середине XIX века, тогда здесь учредили мастерские: переплетную, столярную, сапожную, а также цех, в котором арестанты, имевшие профессию краснодеревщика, делали изящные венские стулья. А в 1879 году было завершено строительство главного тюремного корпуса.

Парадным подъездом стал вход с северо-западной стороны. К этому времени Бутырка уже имела статус Московской центральной пересыльной тюрьмы. Через ее стены в год проходило до 30000 заключенных.

В начале XX века в Бутырке все чаще появляются политические осужденные. Далеко не лучшие дни своей жизни здесь провели Владимир Маяковский, Сергей Есенин, Нестор Махно, Феликс Дзержинский и Лев Троцкий.

Регистрационная карточка Московского охранного отделения, составленная на Владимира Маяковского после его ареста в 1908 году. Фотохроника ТАСС

Во время революции 1905 года небольшой отряд восставших рабочих пытался взять Бутырку штурмом, чтобы освободить ее узников. Но нападение было отбито конвойной командой.

А в 1908 году работники тюрьмы стали свидетелями самого необычного освобождения из заключения: Бутырку посетил знаменитый американский фокусник Гарри Гудини.

Сегодня в Москве функционирует семь СИЗО. Большинство их – переоборудованные помещения, прежде служившие для других нужд. Бутырка же изначально задумывалась и строилась именно как тюрьма, и даже имеет статус памятника архитектуры и истории.

Провести фундаментальные археологические изыскания, которые могли бы пролить свет на тайну подземного хода, пока невозможно, так что факт его существования пока никто не доказал. Впрочем, и не опроверг.