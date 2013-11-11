Школа-студия МХАТ отмечает 70-летие

Фото: ИТАР-ТАСС

В понедельник, 11 ноября, знаменитая кузница театральных кадров – Школа-студия МХАТ при Московском художественном театре имени Чехова отмечает 70-летний юбилей.

Учреждение открыто в 1943 году по инициативе Владимира Немировича-Данченко, которому так и не суждено было увидеть плоды своего труда – режиссер скончался от сердечного приступа спустя месяц после того, как идея о необходимости создания Школы-студии была озвучена на совещании руководителей МХАТ имени Горького.

Владимир Немирович-Данченко. Фото: ИТАР-ТАСС

Надо сказать, что Немирович-Данченко планировал запустить автономную школу-студию, которая бы не зависела всецело от театра. Задумку мастера в полной мере осуществили его последователи.

Кстати, поначалу в Школе-студии намеревались создать лишь один факультет – актерский. Однако позже абитуриентов начали принимать на постановочный и продюсерский.

Итак, Немировича-Данченко не стало, но школа-студия начала свою бурную деятельность. Ректором учреждения был назначен Василий Сахновский. В 1947 году состоялся первый выпуск обучающихся, коих на тот момент насчитывалось 27 человек.

Фото: ИТАР-ТАСС

В числе выпускников Школы-студии МХАТ немало людей, чьи имена сегодня на слуху даже у тех, кто далек от театрального искусства. Назовем лишь несколько: Олег Ефремов (выпуск 1949), Лев Дуров (1954), Леонид Броневой (1955), Галина Волчек (1955), Олег Басилашвили (1956), Олег Табаков ( 1957), Владимир Высоцкий (1960), Елена Проклова (1973), Евгений Миронов (1990), Филипп Янковский (1990).

Что касается ректорского состава, то после Сахновского образовательное учреждение возглавляли Вениамин Радомысленский, Николай Алексеев, Вадим Крупицкий, Олег Табаков, Анатолий Смелянский (с 2000 года по сей день).

В честь юбилея учреждения 11 ноября на Основной сцене Московского художественного театра в рамках творческого вечера выступят Алексей Баталов, Олег Басилашвили, Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Владимир Машков, Валентин Гафт и другие артисты, чья творческая жизнь в той или иной степени связана со Школой-студией.

Фото: ИТАР-ТАСС

"К юбилею подключены лучшие творческие силы: режиссер Евгений Писарев, сценарист Михаил Миронов, художник Николай Симонов, балетмейстер Николай Реутов. Альма-матер будут поздравлять артисты Московского Художественного театра имени А. П. Чехова, Московского театра имени А. С. Пушкина, театра "Сатирикон" имени А. Райкина, Театра Олега Табакова, Гоголь-центра", - отметили в Московском художественном театре.