Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 октября 2013, 12:00

Культура

Актер Игорь Верник отмечает 50-летие

Актер Игорь Верник. Фото: m24.ru

Сегодня, 11 октября, исполняется 50 лет заслуженному артисту России Игорю Вернику. Талантливого актера, теле- и радиоведущего, музыканта, продюссера поздравил с юбилеем премьер-министр Дмитрий Медведев.

Верник сыграл во множестве театральных спектаклей, в том числе был задействован в "Короле Лир", "Кабале святош", "Примадоннах", а также неоднократно становился членом жюри Высшей лиги КВН. На его счету – десятки ролей в кино и телесериалах.

Сейчас артист трудится в Московском художественном театре имени Чехова. Как сообщается на сайте театра, в субботу, 12 октября, МХТ отметит юбилей Игоря Верника спектаклем "Свидетель обвинения", в котором именинник играет одну из главных ролей.

Сайты по теме


юбилеи Игорь Верник

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика