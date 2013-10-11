Актер Игорь Верник отмечает 50-летие

Актер Игорь Верник. Фото: m24.ru

Сегодня, 11 октября, исполняется 50 лет заслуженному артисту России Игорю Вернику. Талантливого актера, теле- и радиоведущего, музыканта, продюссера поздравил с юбилеем премьер-министр Дмитрий Медведев.

Верник сыграл во множестве театральных спектаклей, в том числе был задействован в "Короле Лир", "Кабале святош", "Примадоннах", а также неоднократно становился членом жюри Высшей лиги КВН. На его счету – десятки ролей в кино и телесериалах.

Сейчас артист трудится в Московском художественном театре имени Чехова. Как сообщается на сайте театра, в субботу, 12 октября, МХТ отметит юбилей Игоря Верника спектаклем "Свидетель обвинения", в котором именинник играет одну из главных ролей.