Сатирику и писателю Михаилу Жванецкому исполняется 80 лет

Сатирик Михаил Жванецкий отмечает 80-летие

Юбилей отмечает в четверг, 6 марта, знаменитый писатель и сатирик Михаил Жванецкий. Народному артисту России и Украины исполняется 80 лет.

Полные юмора выступления Жванецкого знакомы каждому. Его сатира ловко "выцепляет" и обличает людские пороки и несовершенства, а шутки даже с течением времени не теряют своей актуальности.

За свою жизнь Жванецкий, уроженец города юмористов - Одессы, - успел поработать не только на сцене. Он был также механиком в морском порту и проектировщиком в конструкторском бюро. В 60-х ему довелось трудиться под началом Аркадия Райкина в Ленинградском театре миниатюр. В тот период Жванецкий написал более трехсот миниатюр и монологов для таких артистов, как Роман Карцев и Виктор Ильченко.

Свой собственный театр Михаил Жванецкий создал в 80-х - им стал Московский театр миниатюр, бессменным руководителем которого сатирик является до сих пор.

Жванецкий родился в семье врачей, сам же по образованию - инженер-механик.Он является почетным гражданином Одессы. Несколько лет назад в этом городе, кроме того, был назван его именем один из бульваров.