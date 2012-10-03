3 октября сигналу S.O.S. исполняется 106 лет

Фото: ИТАР-ТАСС

Самому известному сигналу бедствия исполняется 106 лет. 3 октября 1906 года состоялась Морская конференция в Берлине, утвердившая новый сигнал. Хотя, изначально сигнал бедствия звучал несколько иначе.

Первым сигналом бедствия стала телеграфная аббревиатура CQD, предложенная компанией "Маркони". Появилось новое словосочетание по первым буквам "Come, quickly, danger". Именно такой вариант сигнала бедствия хотели утвердить на Морской конференции. Впрочем, стало ясно, что набирать новый сигнал крайне неудобно.

Было решено заменить громоздкую конструкцию самым простым сочетанием букв, которое могло использоваться в азбуке Морзе - "три точки-три тире-три точки". Так родился известный всему миру сигнал S.O.S.

Буквы в названии не имеют какого-либо смысла, они были выбраны только по причине того, что их очень просто набирать. Тем не менее, в дальнейшем сигнал стали расшифровывать как "Save our souls" (пер. с англ. - "спасите наши души") и "Save our ships" (пер. с англ. "спасите наши корабли").

Существует несколько версий о том, кто первый обратился с просьбой о помощи. Самая романтичная из версий гласит, что впервые сигнал S.O.S. был принят с борта тонущего "Титаника", когда тот уже погружался под воду. Действительности эта версия не соответствует.

Впервые сигнал SOS прозвучал в 1906 году с борта парохода "Ирбис", застигнутого жестоким штормом. Но буквально через несколько минут моряки сами отменили сигнал бедствия, когда выяснилось, что спастись они смогут и без посторонней помощи.

В 1909 году сигнал прозвучал с борта пассажирского лайнера "Кунард", который терпел крушение у берегов Азорских островов.

Через три года в трагедии, которая разыгралась с пассажирским лайнером "Титаник", радисты сначала посылали старый и хорошо им знакомый C.Q.D. и лишь когда судно уже скрывалось под водой, с борта лайнера раздался S.O.S., хотя было уже слишком поздно.

С 1 февраля 1999 года азбука Морзе практически не используется в переговорах кораблей. На смену знаменитым точкам и тире пришел "Mayday" - новый сигнал бедствия. S.O.S. скоро окончательно станет достоянием истории, но трудно сосчитать жизни, спасенные этой короткой комбинацией точек и тире.