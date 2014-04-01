Владимир Познер отмечает 80-летие

Владимиру Познеру исполнилось 80 лет

Ведущий и журналист Владимир Познер отмечает юбилей. 1 апреля ему исполняется 80 лет. Он родился в Париже, отец был русским эмигрантом, мать - гражданкой Франции. В 1952 году семья переехала в СССР, где Познер закончил биологический факультет МГУ. В журналистику он пришел в начале 1960-х.

В середине 1980-х он был ведущим первых телемостов между СССР и США. Эти передачи вызвали огромный интерес зрителей и стали одним из символов перемен в стране, сообщает телеканал "Москва 24".



В 2000-х годах Владимир Познер вел авторские телешоу и занимал пост президента Академии российского телевидения. Несколько лет он входит в десятку лучших телеведущих.

Интересные факты - В 1959 году Владимир Познер устроился литературным секретарем к поэту Самуилу Маршаку. В это время Познер занимался переводом прозы и поэзии, работы публиковались. - В 1959 году Владимир Познер устроился литературным секретарем к поэту Самуилу Маршаку. В это время Познер занимался переводом прозы и поэзии, работы публиковались. Как-то раз Владимир Владимирович отдал свои переводы четырех стихотворений в журнал "Новый мир", добавив к ним четыре стихотворения Маршака. Вскоре выходка Познера дошла до поэта и тот, хотя и выразил недовольство, но признался, что поступок секретаря весьма его позабавил. Сам Познер позже сказал, что это хулиганство доставило ему большое удовольствие; - В 1997 открыл в Москве "Школу телевизионного мастерства" для молодых журналистов; - Вместе с братом Павлом открыл на Остоженке ресторан французской кухни "Жеральдин", названный так в честь матери; - Познер – атеист; - Не считает Россию своей родиной и признается, что здесь его держит исключительно работа; - Выступает за право на эвтаназию; - Познер – фанат бейсбола. В свое время он собрал команду "Московские Чайники", которая участвовала в соревнованиях в Сан-Франциско; - Коллекционирует кружки с названиями городов, в которых побывал

Проекты Познера

- В 60-х годах устроился на работу в Агентство печати "Новости". Работал в журнале USSR, который распространялся за рубежом. В 67-м начал сотрудничать с журналом "Спутник";

- В 1970-м приступил к работе в Комитете по телевидению и радиовещанию (позже – Гостелерадио СССР). В этом же году началась деятельность Познера на западном телевидении;

- Телемост Ленинград – Бостан, ведущим которого был Познер, в 1986 году принес ему звание лауреата премии Союза журналистов СССР;

- Вел программы "Воскресный вечер с Владимиром Познером", "Квадратура круга", "Америка Владимира Познера"; Позже участвовал в программах "Если", "Мы", "Человек в маске", "Времена", "Одноэтажная Америка";

- Выступал в качестве соведущего канала CNBC в программе "Познер и Донахью" (1991 – 1997);

- Академию Российского Телевидения Познер возглавлял с 1994 по 2008 год;

- Вел программу "Давайте это обсудим" на радиостанции "Радио 7 на семи холмах" (1997 – 2006 год);

- В ноябре 2008 года на "Первом канале" стартовала авторская программа "Познер".