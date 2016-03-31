Приоритет на ярмарках выходного дня отдадут фермерам

"Интервью": Алексей Немерюк – о ярмарочном сезоне в столице

70 процентов мест на ярмарках выходного дня отдали физическим лицам, имеющим собственное подсобное или фермерское хозяйство, сообщил глава департамента Алексей Немерюк в интервью телеканалу "Москва 24".

Остальные торговые точки распределили между индивидуальными предпринимателями и компаниями. По словам Немерюка, еще два года назад всего лишь 30 процентов всех мест от ярмарок выходного дня приходилось на фермеров, в прошлом году эту долю увеличили до 50 процентов, и в этом году – до 70.

"Практически основную часть фермеров будут представлять именно личные подсобные хозяйства, так называемые физические лица и некие семейные подряды, которые в общем-то пользуются достаточно большой популярностью у москвичей и гостей столицы. Потому что их продукция действительно выращена своими руками, а не произведена где-то там в промышленных условиях", – сказал чиновник.

Он напомнил, что ярмарки выходного дня заработают в столице с 1 апреля. На прилавках займут свое место в первую очередь мясная и молочная продукция, продукция пчеловодства, различные чаи, сухофрукты и кондитерские изделия.

Напомним, в предстоящем сезоне в столице запланировано проведение 102 ярмарок во всех округах города, в том числе на территории ТиНАО.