С 20 декабря в Москве заработают более 20 новогодних ярмарок

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С 20 декабря по 15 января в центре Москвы будет работать 21 международная новогодняя ярмарка, сообщил в четверг глава комитета по туризму и гостиничному хозяйству Москвы Сергей Шпилько.

Стоит отметить, что все московские парки подготовили к новому году масштабную праздничную программу. В новогодние дни пройдут рождественские ярмарки, детские елки, театральные представления, спортивные соревнования и другие зимние забавы.

Кроме того, в парках откроются школы фигурного катания, будут проводиться мастер-классы для взрослых и детей, а также лыжные и сноубордические школы.

В "Сокольниках" с 22 декабря по март 2014 года разместится традиционная планета " LёD". На площадке эстрады "Березки" на Песочной аллее появится ледяной город. По выходным здесь будут проводить мастер-классы от чемпионов мира по скульптуре и льда. Будут созданы ледяные композиции "Европа в миниатюре", лабиринт "Подводный мир", Дом музыки.

В парке Горького с середины декабря до конца новогодних каникул перед катком буду установлены волшебные сферы: в "Сфере сказок" на Музыкальной эстраде прозвучат зимние сказки, а в "Сфере предсказаний" можно будет поймать волшебную цитату, которая приоткроет тайну будущего года. В "Сфере желаний" каждый сможет написать свое желание и привязать его на рога сказочного оленя.

27 декабря на Центральной площади парка "Измайловский" откроется интерактивная ярмарка "Волшебное Рождество", которая будет работать ежедневно с 12.00 до 20.00 до 7 января включительно. На ярмарке можно будет купить новогодние игрушки, украшения, подарки, угощения, сувениры с новогодней, рождественской и олимпийской символикой. Также на ярмарке организуют мастер-классы по изготовлению подарков, украшений, росписи новогодних игрушек. Для детей и взрослых пройдут тематические анимационные программы.

Более подробно с новогодней программой столичных парков можно ознакомиться в нашем материале по этой ссылке.