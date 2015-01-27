Пожаловаться на незаконную ярмарку можно на портале "Наш город"

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На портале "Наш город" временно скроют информацию о ярмарках выходного дня и закроют для комментирования посвященные им темы, сообщает пресс-служба портала. Ярмарки прекратили работу до весны, и до их открытия пользователи могут сообщить на портал только о незаконном размещении ярмарок.

Ежегодно такие рынки работают с апреля по декабрь. Это связано с тем, что из-за мороза некоторые продукты могут портиться и терять свой товарный вид. В 2014 году ярмарки

закрылись 28 декабря.

Напомним, на ярмарках выходного дня уже несколько лет москвичи покупают фермерские овощи, фрукты и другие продовольственные товары. Такие рынки работают по пятницам, субботам и воскресеньям.

Подать заявку на участие в ярмарке может любой гражданин нашей страны, который ведет свое фермерское хозяйство, занимается садоводством или огородничеством. Согласно новому регламенту, заявочная компания будет проходить в два этапа. На первом - заявки принимаются от всех желающих, при этом заявитель может подать заявку на получение торгового места на весь год или на выбранные периоды времени в течение одного года. К слову, места предоставляются в порядке очередности подачи заявок.

Фермеры, подавшие заявки, но не получившие места на ярмарках, включаются в лист ожидания. В случае освобождения места им предложат поучаствовать в конкурсе на его замещение: место получит тот фермер, кто первым откликнется на предложение. При этом заявитель может получить места не только в указанных им районах, но и на других площадках.

Второй этап заявочной кампании стартует тогда, когда места найдутся для всех заявителей, включенных в лист ожидания. Торговые места на ярмарках выходного дня предоставляются бесплатно.

Пожаловаться на нарушения на ярмарках можно на портале "Наш город". Сюда можно направлять сообщения по темам: "Незаконное размещение", "Нарушение требований к организации и проведению" и "Продажа запрещенных товаров".