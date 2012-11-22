Форма поиска по сайту

22 ноября 2012, 12:32

В столичном антикафе пройдет предновогодний Арт-Базар

Фото: предоставлено проектом 2do2go

В преддверии самого доброго праздника свободное пространство "Пятница" (ex-Циферблат) проводит "Предновогодний Арт-Базар".

16 декабря посетители смогут не только приобрести оригинальные вещи, но и сами сделать уникальные авторские подарки для своих друзей и близких. Те же, у кого накопилось много интересных вещей, смогут поучаствовать в распродаже в качестве продавца (необходима регистрация). На Арт-базаре можно будет продать и купить любые предметы – от виниловых пластинок до значков.

С подробной программой мероприятия можно ознакомиться на сайте наших партнеров – интерактивной афиши Москвы.

Мы же напомним, что в эти выходные на ВВЦ откроется "Рождественская деревня". На церемонии открытия гостей будут поздравлять Дед Мороз, Снегурочка и их заморский коллега Санта Клаус. Кроме того, состоится дефиле джаз-оркестра Санта Клаусов и ансамбля Снегурочек-барабанщиц.

