В столичном антикафе пройдет предновогодний Арт-Базар

Фото: предоставлено проектом 2do2go

В преддверии самого доброго праздника свободное пространство "Пятница" (ex-Циферблат) проводит "Предновогодний Арт-Базар".

16 декабря посетители смогут не только приобрести оригинальные вещи, но и сами сделать уникальные авторские подарки для своих друзей и близких. Те же, у кого накопилось много интересных вещей, смогут поучаствовать в распродаже в качестве продавца (необходима регистрация). На Арт-базаре можно будет продать и купить любые предметы – от виниловых пластинок до значков.

Мы же напомним, что в эти выходные на ВВЦ откроется "Рождественская деревня". На церемонии открытия гостей будут поздравлять Дед Мороз, Снегурочка и их заморский коллега Санта Клаус. Кроме того, состоится дефиле джаз-оркестра Санта Клаусов и ансамбля Снегурочек-барабанщиц.