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Ярмарки

17 декабря 2014, 18:18

Форель и ягодные деликатесы представят на ярмарке "Дары Карелии"

ярмарки форель деликатесы Дары Карелии

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Москвичи смогут приобрести форель и ягодные деликатесы на ярмарке "Дары Карелии", которая пройдет в столице на Дмитровском шоссе. Ярмарка откроет свои двери перед посетителями 18 декабря.

Торжественная церемония открытия начнется в 14.00 19 декабря.

Ярмарочная площадка представляет собой шатер, в котором разместятся 40 торговых мест. Торговать будут только продуктами от карельских производителей. На ярмарке представят рыбу, ягоды, а также мясные и хлебобулочные изделия.

Мероприятие проводится в рамках углубления сотрудничества между Москвой и Республикой Карелия.

"Мы привлекаем в столицу лучших товаропроизводителей в качестве поставщиков", - рассказал глава департамента межрегионального сотрудничества Москвы Юрий Артюх.

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