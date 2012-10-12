Форма поиска по сайту

12 октября 2012, 22:01

Культура

Жители СВАО жалуются на перекрытие дорог из-за ярмарки

Фото: ИТАР-ТАСС

Третьи выходные подряд - с 8 часов утра пятницы до 20 часов вечера воскресенья - жители одного из районов СВАО оказываются практически отрезанными от города. Причина - ярмаркой перекрывается 1-й проезд Марьиной рощи. По словам читателей M24.RU, в настоящий момент это единственный способ попасть в этот район, так как 3 и 4 проезды Марьиной рощи перекрыты из-за ремонта.

Как заявил ранее в интервью телеканалу "Москва 24" префект Северо-Восточного округа столицы Валерий Виноградов, в настоящее время рассматривается вариант заезда к домам с Шереметьевской улицы, однако в течение ближайших двух месяцев некоторые неудобства для водителей останутся.

ярмарки перекрытие дорог Марьина Роща новости читателей московский папарацци

