В парке МУЗЕОН пройдет книжно-кулинарная ярмарка "Пища для ума"

Фото: facebook.com/pishchadlauma

30 августа в парке искусств МУЗЕОН Государственный литературный музей проведет книжно-кулинарную ярмарку "Пища для ума". Как сообщают организаторы мероприятия, ярмарка будет поделена на два основных блока: литературный и кулинарный.

В рамках литературной программы гостям представят книжную ярмарку, где будут представлены книги 30 издательств и магазинов, таких как Ad Marginem, Corpus; Dodo, Libroroom, Livebook/Гаятри, "Альпина Паблишер", "Библио-Глобус", "Время", Государственный литературный музей, "Манн, Иванов и Фербер", "Новое литературное обозрение", "Редакция Елены Шубиной", "Розовый жираф", РГГУ, "Самокат" и многих других.

На кулинарной площадке будет организована ярмарка кафе и кулинаров. Приглашенные мастера приготовят блюда, вдохновленные текстами поэтов и писателей. Зрители смогут не только понаблюдать за процессом, но и продегустировать результаты. Кулинар, кондитер, автор блога "Еда в литературе" Татьяна Алексеева откроет секреты огуречного меню настоящих джентльменов из текстов Оскара Уайльда и Пэлема Вудхауса.

Заведующая отделом международных проектов музея "Ясная Поляна" Юлия Вронская сварит для всех варенье из романа Льва Толстого "Анна Каренина". Антон Прокофьев, шеф-повар ресторана "Гусятникоff", при участии ведущего научного сотрудника Дома-музея М.М.Пришвина Яны Гришиной, продемонстрирует некоторые секреты приготовления охотничьих трапез.

Отмечается, что на ярмарке "Пища для ума" будет организована детская программа.