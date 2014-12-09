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Свежий воздух

09 декабря 2014, 10:28

Новогодняя ярмарка "АРТбазар" пройдет на Винзаводе

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Фото: пресс-служба "АРТбазара"

Новогодняя ярмарка "АРТбазар" пройдет в Бродильном цехе Винзавода 13 и 14 декабря. Посетителям представят авторские украшения и советские игрушки в пределах тысячи рублей.

В мероприятии примут участие Brazgovka, "Галерейка", Виктория Кухтеева, Анна Семенова, "Лавка радости", "Галерея Комод" и другие.

"Помимо отличной подборки подарков, мы порадуем наших гостей глинтвейном от [цурцум] кафе, отменной музыкой и развлекательной программой для детей", - отметили организаторы.

"АРТбазар" по своему формату очень похож на английский блошиный рынок Camden Town. В Москве, как и в Англии, будут продавать полезные вещи и милые безделушки. Здесь же можно пообщаться с дизайнерами и представителями интернет-магазинов. Также на ярмарке соберутся блогеры и любители винтажа.

В рамках "АРТбазара" запланирован благотворительный аукцион.

Вход на мероприятие бесплатный. Подать заявку на участие в ярмарке могут все желающие, для этого нужно написать на почту marina_tsu@yahoo.com.

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