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Москва 24

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08 декабря 2014, 18:27

Москвичи выбрали график работы рождественских ярмарок

ярмарки рождественские ярмарки Путешествие в Рождество

Фото: m24.ru

Москвичи выбрали график работы рождественских ярмарок в системе электронных референдумов "Активный гражданин". Праздничный марафон стартует 12 декабря в рамках большого городского фестиваля "Путешествие в Рождество: в гостях у сказки".

Мнения участников опроса разделились. 48,93% респондентов предпочли график с 13 до 20 часов в будни и 12 до 20 часов в выходные. 47,88% проголосовавших хотели бы, чтобы время работы ярмарок увеличилось – с 11 до 20 часов в будни и с 10 до 20 часов в выходные. Затруднились с ответом 3,20% респондентов.

Напомним, с 12 декабря по 11 января в Москве будут работать 36 рождественских ярмарок. В рамках "Путешествия в Рождество" москвичи и гости столицы смогут встретиться с Емелей, Щелкунчиком, гномами и другими героями сказок, сфотографироваться с Дедом Морозом и прокатиться на пони, сообщает пресс-служба фестиваля.

Гости ярмарок будут вырезать фигуры изо льда, научатся ковать подковы, загадают желания в огромном снежном шаре.

Ярмарки "Путешествие в Рождество"

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25 рождественских базаров разместятся в центре столицы, еще 11 - в других округах. Продавать елочные игрушки и домашнюю утварь, шали, варежки, травяные чаи, имбирное печенье, домашнее варенье и прочие полезные и вкусные вещи будут в 400 шале. Каждая ярмарка обзаведется собственной темой и программой.

Гостям "Путешествия в Рождество" будут выдавать специальные рождественские паспорта. Посетив 25 рождественских площадок и проставив в паспорта штампы, дети и их родители смогут получить звания почетных граждан волшебной страны.

"Активный гражданин"

"Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Приложение было разработано по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы.

Новые возможности в приложении "Активный гражданин"

За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи.

В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.

Сюжеты: Референдумы "Активный гражданин" Новогодние ярмарки "Путешествие в Рождество"

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