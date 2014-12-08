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Москвичи выбрали график работы рождественских ярмарок в системе электронных референдумов "Активный гражданин". Праздничный марафон стартует 12 декабря в рамках большого городского фестиваля "Путешествие в Рождество: в гостях у сказки".

Мнения участников опроса разделились. 48,93% респондентов предпочли график с 13 до 20 часов в будни и 12 до 20 часов в выходные. 47,88% проголосовавших хотели бы, чтобы время работы ярмарок увеличилось – с 11 до 20 часов в будни и с 10 до 20 часов в выходные. Затруднились с ответом 3,20% респондентов.

Напомним, с 12 декабря по 11 января в Москве будут работать 36 рождественских ярмарок. В рамках "Путешествия в Рождество" москвичи и гости столицы смогут встретиться с Емелей, Щелкунчиком, гномами и другими героями сказок, сфотографироваться с Дедом Морозом и прокатиться на пони, сообщает пресс-служба фестиваля.

Гости ярмарок будут вырезать фигуры изо льда, научатся ковать подковы, загадают желания в огромном снежном шаре.

Ярмарки "Путешествие в Рождество"

25 рождественских базаров разместятся в центре столицы, еще 11 - в других округах. Продавать елочные игрушки и домашнюю утварь, шали, варежки, травяные чаи, имбирное печенье, домашнее варенье и прочие полезные и вкусные вещи будут в 400 шале. Каждая ярмарка обзаведется собственной темой и программой.

Гостям "Путешествия в Рождество" будут выдавать специальные рождественские паспорта. Посетив 25 рождественских площадок и проставив в паспорта штампы, дети и их родители смогут получить звания почетных граждан волшебной страны.