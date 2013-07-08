Вопросы и.о. главы департамента торговли и услуг Алексею Немерюку

Фото: dtu.mos.ru/

Кто имеет право на торговлю на ярмарках выходного дня? Как власти следят за порядком на торговых площадках? Где планируется открытие новых ярмарок выходного дня в столице? Задавайте свои вопросы и.о. главы московского департамента торговли и услуг Алексею Немерюку.

В городе работает более 130 ярмарок выходного дня. Летом десять ярмарок впервые открылись на территории Новой Москвы. Ярмарки должны работать три дня в неделю: в пятницу, субботу и воскресенье. При этом для предпринимателей существуют ограничения по ассортименту товаров: здесь должны продаваться только отечественные фермерские продукты. Вопросами благоустройства и уборки торговых мест занимаются государственные бюджетные учреждения, а контролировать проведение ярмарок выходного дня в столице будут местные депутаты.

Вопросы Алексею Немерюку мы будем собирать до 15 июля и публиковать на этой странице.

Виктория: В прошлом году недалеко от метро "Новослободская" и "Китай-город" ярмарки поставили на проезжей части. Мимо ларьков постоянно ехали машины, угрожая пешеходам. Можно ли как-то оградить место проведения ярмарок от автомобилей?

Елена: Можно ли фермерам (Воронежская область) поучаствовать в ярмарке на территории Москвы? Какие нужны документы и каков порядок оформления заявки?

Сергей Петрович: Кто и как проверяет качество продуктов, которые продают на ярмарках?

Мария Владимировна: Цены на продукты на ярмарках часто намного выше, чем в сетевых магазинах. Из-за чего это происходит и можно ли как-то сделать ярмарки более доступными?

Вадим: По задумке, на ярмарках выходного дня должны торговать фермеры. Однако очевидно, что часто там работают перекупщики. Почему возникает такая ситуация и как ее можно контролировать?

Надежда Петровна: В районе Гольяново ярмарок мало. По крайней мере, в шаговой доступности от моего дома вообще нет (ул. Чусовская, дом 2). Планируется ли открытие ярмарки поближе к моему дому?

Григорий: Планируется ли как-то усовершенствовать ярмарки, чтобы зимой там можно было покупать фрукты, которые часто бывают замороженными?

Светлана: Можно ли оборудовать парковочное пространство около ярмарки на улице Гризодубовой-Березовая роща? Существующих парковочных мест очень мало, заезд на них не удобный, хотя рядом пустует огромная территория. В результате все машины предпочитают парковаться на дороге, создавая аварийную ситуацию. Ведь именно напротив ярмарки есть левый поворот под стрелку.

Константин Юрьевич Великанов: Какие товары можно продавать на ярмарках выходного дня? Нет ли опасности, что они постепенно превратятся в вещевые рынки?

Илья: Как вы оцениваете, сколько ярмарок необходимо жителям Москвы и сколько их сейчас всего?

Татьяна: Почему такие высокие цены на ярмарке выходного дня в Новокосино?

Саша Белый: Добрый вечер. Хочу выразить благодарность за предоставление ярмарок выходного дня на территории Москвы. Они нужны, на них всегда можно купить свежие дачные овощи, фрукты и сопутствующий товар, однако не все без происшествий. Нелегальные мигранты нередко просят за место определенную сумму из-за чего происходит искусственное завышение цен. К сему фактору хочу добавить, что на таких ярмарках нередко можно увидеть "пристроившуюся" палатку с шаурмой, и прочей не относящейся к ярмарке выходного дня вещами, продаваемыми нелегальными мигрантами

Евгений: Для жителей Севера и Северо-Востока Москвы снос Тимирязевского рынка стал настоящим ЧП, только там можно купить настоящую, не генно-модифицированные и резиновые фрукты, овощи, зелень. Конечно, продажа унитазов или стройматериалов в этом месте не нужна, но продовольственные рынки должны сохраняться.

Евгений: Добрый день. Не пора ли переформатировать ярмарки выходного дня, т.к. в летний период нужны ярмарки БУДНЕГО дня, на выходные миллионы людей уезжают за город на уйк-энд. Я покупаю овощи и фрукты исключительно на рынках, но делаю это исключительно по будням, т.к. с мая по октябрь москвичи с пятницы по понедельник из города смываются при любой возможности. Нужны ярмарки на буднях, но ближе к концу недели. Не кажется ли вам, что ярмарка выходного дня - это для межсезонья хорошии формат, но летом такие ярмарки должны быть в четверг-пятницу и худшем случае субботу, для дачных закупок.

Ольга: Здравствуйте! Я проживаю в Мещанском районе недалеко от станции метро Сухаревская. Не так давно перестала появляться ярмарка выходного дня, располагавшаяся на улице Щепкина. А после закрытия Тимирязевского рынка в моем районе не возможно найти качественные и вкусные товары, в частности фрукты и овощи. Овощи и фрукты в супермаркетах шаговой доступности далеки по своим вкусовым качествам от тех, что предлагают продавцы на ярмарках. Хотелось бы получить ответ о сложившейся ситуации. Спасибо!

Наталья: Добрый вечер! Подскажите в ЮЗАО проходят ярмарки выходного дня? И кто участвует (интересует именно продукты питания овощи, фрукты).

Ломоносова Наталья Сергевна: Ярмарки выходного дня - это не серьезно. К тому же они частично заняты непродовольственными товарами, а это в Москве уже не актуально. Ходить туда за картошкой и луком... приходится,потому что в сетевых магазинах (для меня это "Пятерочка" на улице Расковой) продается гнилой товар. Иногда даже несколько штук картошек не выбрать. Положение с недостатком потреблением овощей и фруктов могут спасти только сельскохозяйственные рынки, которые один за другим закрываются. Эту проблему необходимо решать срочно и, в первую очередь вывести эту торговлю из под монополии мигрантов. Отсюда антисанитария и обманы. Но овощи и фрукты у них качественнее и выбор больше, а цены приемлемые. Не правильный вывод, что на действующих рынках покупатели с низким доходом и старушки пенсионеры. А вот фермеры наши, как только исчезает для них конкуренция, устанавливают заоблочные цены. Как Вам свинина по 1230 рублей за кг. И торгуют, в основном, по интернету. Интересно, какие и кому они платят налоги? Ознакомилась с Вашей концепцией развития с/х рынков. Все хорошо, но как долго мы будем кататься за продуктами со многими пересадками.

Елена Ульянова: Добрый день! Почему опять закрыли ярмарку на площади Пушкина, в переулке за Новопушкинским сквером? В нашем районе, где ТОЛЬКО ОДИН продовольственный магазин "Алые паруса" - да и тот очень дорогой - она было необходима для многих жителей, особенно летом, в сезон овощей и фруктов. С уважением Елена Ульянова

Татьяна: Почему убрали ярмарку выходного дня с площадки рядом с Усачевским рынком? Теперь приходится идти пешком до станции метро Фрунзенская. Почему на ярмарках торгуют тем же товаром, что и в магазинах, причем, дороже? Где же овощи и фрукты из подмосковных хозяйств и ближних к столице областей? Почему с ярмарок убрали текстильные товары, в частности, из Белоруссии? Купить скатерьть, шторы или постельное белье в Хамовниках негде.