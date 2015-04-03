Ярмарки выходного дня изменят формат к осени

В Москве заработали ярмарки выходного дня

Внешний вид и оборудование ярмарок выходного дня может измениться к сентябрю. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Мы надеемся до 1 сентября привести все ярмарки в более приличный формат, более оригинальный, интересный, с хорошим торговым оборудованием", – цитирует Немерюка Агентство "Москва".

Он добавил, что в настоящее время ярмарки выходного дня оформлены в том формате, который был ранее утвержден Москомархитектурой. Сейчас прорабатывается новая концепция оформления торговых мест, заключил Немерюк.

Напомним, в пятницу в Москве снова начали работать ярмарки выходного дня. Погодные условия на открытие торговых площадок никак не повлияли, сообщили M24.ru в пресс-службе департамента торговли и услуг.

В этом году для работы ярмарок выделили 116 площадок. Работать ярмарки будут с 9.00 до 19.00 с пятницы по воскресенье. Количество ярмарок в округах:

Центральный округ – 9 ярмарок

Северный округ – 7 ярмарок

Северо-Восточный округ – 14 ярмарок

Восточный округ – 12 ярмарок

Юго-Восточный округ – 14 ярмарок

Южный округ – 14 ярмарок

Юго-Западный округ – 13 ярмарок

Западный округ – 13 ярмарок

Северо-Западный округ – 7 ярмарок

Зеленоградский округ – 3 ярмарки

Троицкий и Новомосковский округа – 10 ярмарок

Узнать адрес ближайшей к вам ярмарки можно здесь.

По словам главы департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, в этом году изменен формат участия самих предпринимателей и фермеров. В этом году половина торговых мест выделена физическим лицам (фермерам, садоводам и огородникам). Остальные места распределены между индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. Торговые места предоставляются бесплатно

Раньше фермеры не могли перепоручить торговлю своим родственникам: они обязаны были сами стоять за прилавком. Эти проблемы были учтены.