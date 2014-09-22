Московские яхтсмены выиграли первый этап Национальной парусной лиги

Фото: M24.ru

Московские спортсмены из трех столичных яхт-клубов стали победителями первого этапа Национальной парусной лиги. Победители получили памятные призы, кубки и дипломы, сообщает Агентство "Москва".

Первое место заняли спортсмены клуба Yacht Russia Sailing Academy, а на втором и третьем разместились представители клубов "Пирогово" и Sportflot. Всего в регате приняли участие десять команд.

Соревнования прошли с 18 по 20 сентября в яхт-клубе "Конаково" в Тверской области. Организаторы заявили, что первый этап состязаний прошел успешно. В дальнейшем планируется расширить призовой фонд турнира.

В будущем году соревнования лиги пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Конаково, Сочи и Минске.