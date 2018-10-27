iPhone XS Max после месяца использования: плюсы и минусы самого дорогого смартфона года

iPhone XS Max – самый дорогой и самый обсуждаемый смартфон 2018-го. Так ли сильно он отличается от прошлогоднего iPhone X, на что вообще способен и стоит ли тех денег, которые придется за него заплатить. Наш эксперт Дмитрий Бевза попробует ответить на эти вопросы после месяца интенсивной эксплуатации.
iPhone XS Max полностью оправдал статус хедлайнера Apple. По словам известного Apple-аналитика Мин-Чи Куо, продажи iPhone XS Max в несколько раз превзошли продажи iPhone XS. Однако нас не очень интересуют бизнес-показатели компании. Для пользователя важны потребительские характеристики устройства, бренд, цена, доступность и сервисное обслуживание.
Технические характеристики
Корпус: стальной сплав и ударопрочное стекло;
Цвета: золотой, "серый космос", серебристый;
Размеры: 157,5 x 77,4 x 7,7 миллиметров;
Вес: 208 граммов;
Дисплей: Super Retina HD OLED, диагональ – 6,5 дюйма, разрешение – 1242x2688, соотношение сторон – 19.5:9, технология True Tone, расширенный цветовой охват, Яркость – до 625 кд/м² (стандартная), олеофобное покрытие.
Основная камера:
Модуль с широкофокусным объективом – 12 Mп, ƒ/1,8, 28 миллиметров, матрица – 1/2,55", размер пикселя – 1,4 НМ, оптическая стабилизация, автофокус;
Модуль с длиннофокусным объективом – 12 Mп, ƒ/2,4, 52 миллиметра, размер пикселя 1,0 НМ, оптическая стабилизация, 2-кратный оптический зум, автофокус;
Запись видео 4K с частотой 24, 30 или 60 кадров/с, HD‑видео 1080p с частотой 30 или 60 кадров/с, HD‑видео 720p с частотой 30 кадров/с. Расширенный динамический диапазон при записи видео с частотой до 30 кадров/с.
Фронтальная камера:
Камера TrueDepth – 7 Мп, диафрагма ƒ/2.2 Режим "Портрет" с эффектом боке и функцией "Глубина". Портретное освещение (пять вариантов). Запись HD‑видео 1080p с частотой 30 или 60 кадров/с, функция Smart HDR для фотосъемки, расширенный динамический диапазон при записи видео с частотой 30 кадров/с.
Процессор: шестиядерный процессор A12 Bionic, 4-ядерный видеопроцессор, восьмиядерный аппаратный модуль Neural Engine.
Память: 64/256/512 Гб, 4 Гб ОЗУ.
Защита от брызг, воды и пыли IP68. Допускается погружение на глубину до двух метров длительностью до 30 минут.
Аккумулятор: в режиме разговора – до 25 часов. При работе в интернете – до 13 часов. Воспроизведение видео – до 15 часов, аудио – до 65 часов. Возможность быстрой подзарядки до 50 процентов заряда за 30 минут.
Дизайн, конструкция и эргономика
Про дизайн iPhone XS Max сказать можно не очень много. По сути, это увеличенный в размерах iPhone X, других отличий почти нет. К черному и белому цветам корпуса добавился "золотой", но у многих он особого энтузиазма не вызвал. Если стальная рамка "золотого" XS Max выглядит действительно дорого-богато, то задняя стеклянная панель – не золотая, а, скорее, бежевая. А вот черный и особенно белый цвета по-прежнему хороши. В общем, если вам нравился дизайн iPhone X, то понравится и XS Max.
Задняя панель и защитное стекло экрана сделаны из нового композитного материала Gorilla Glass, cпециально разработанного для iPhone. Мы провели пару дроп-тестов (неспециально, конечно) и уронили XS Max несколько раз на паркет и ламинат примерно с метровой высоты. Такое испытание смартфон прошел успешно, что, в общем, неудивительно: несмотря на стеклянный корпус, собран аппарат на жестком стальном шасси. Больше понравилось другое: судя по всему, новое стекло Gorilla Glass стало не только более ударопрочным, но и более устойчивым к царапинам. За месяц на iPhone XS Max не появилось ни одной царапины.
Хорошо показало себя и хромированное покрытие рамки корпуса. Спустя месяц постоянного ношения смартфона в кармане и рюкзаке, она до сих пор выглядит, как новая.
Что касается эргономики, то тут все предсказуемо хуже. Она не так хороша, как у iPhone X и iPhone XS, что неудивительно для смартфона с таким большим экраном. Да, у XS Max есть опция "удобный доступ", позволяющая уменьшить и переместить вниз активную область экрана, чтобы было проще пользоваться одной рукой, но, откровенно говоря, постоянное переключение в этот режим и выход из него могут быстро надоесть.
Железо
Один из ключевых элементов iPhone XS Max – шестиядерный процессор A12 Bionic, который в тестах производительности (AnTuTu и GeekBench 4.х) превосходит самые лучшие процессоры, установленные на Android-смартфонах. На первый взгляд, кажется, что такая мощность избыточна (напомним, что прошлогодний A11 Bionic по-прежнему находится в топах всех бенчмарков). Однако новый процессор не просто более производителен в тестах и стандартных задачах. Его специальный нейросетевой модуль используется в функциях камеры, распознавания лица и разблокировки смартфона, для работы с дополненной реальностью. Ну и отдельно отметим, что это первый серийный процессор, выполненный по 7-нанометровой технологии, что, помимо увеличения производительности, дает и экономию потребляемой энергии.
Оснащение XS Max таким процессором вызывает двойственное ощущение. С одной стороны, по мнению экспертов (что также подтверждается тестами), это самый быстрый и производительный процессор в мире. Это приятная для владельца iPhone XS Max мысль. С другой стороны, ты понимаешь, что в высокую стоимость смартфона процессор A12 Bionic, что называется, "добавил свои пять копеек".
Два других технических аспекта, которые могут быть интересны пользователю, это новая камера и модуль памяти 512 Гб (в самой дорогой версии). Что касается камеры, то ее оптимизация вполне понятна. Скажу кощунственную для поклонников Apple вещь, но у iPhone X уже не самая лучшая камера. Она была хороша год назад, но сейчас в рейтинге DXOMARK (компании, специализирующейся на тестах) iPhone X находится уже на 10 месте. Конкуренты (Samsung, Huawei, Google, Xiaomi) не дремлют. Так что новый сенсор, новые алгоритмы съемки и обработки изображений, режим Smart HDR, улучшенная стабилизации изображения, стереомикрофоны для записи видео – все эти улучшения вполне оправданы.
И если говорить о съемке видео, то по совокупности всех характеристик, начиная от стабилизации и заканчивая Slow-motion, iPhone XS Max держит высокую планку.
В портретной съемке и реализации эффекта боке (размытие фона) тоже мало кто может конкурировать с этим iPhone.
Что касается пейзажей и предметной съемки, тут виден примерный паритет с лучшими Android-флагманами. Но надо понимать, что это паритет на самом высоком уровне.
Единственная область, где iPhone XS Max немного уступает конкурентам, это ночная и вечерняя съемки. При этом сказать, что он снимает в условиях недостаточного освещения плохо, нельзя. Он снимает лучше всех своих предшественников. И снимает хорошо. Вот пара примеров.
В данном случае речь идет о том, что некоторые конкуренты снимают ночью еще лучше.
Кстати, небольшой скандал Beautygate вокруг новых iPhone XS и iPhone XS Max был связан именно с камерой, точнее с работой селфи-камеры. Многим пользователям показалось, что Apple "прикрутила" к фронталке неотключаемую бьютификацию. Но, на самом деле, это не так: сглаженность лица на некоторых селфи объясняется особенностью работы Smart HDR. В тех случаях, когда селфи делается в условиях плохого освещения, новый iPhone пытается бороться с неизбежно возникающим цветовым шумом. А некоторая потеря четкости и сглаженность лица – это просто побочный эффект.
Пара слов о модуле памяти 512 Гб. Я не вижу острой необходимости в таком большом объеме. Это, скорее, реверанс в сторону сторонников ультрапремиальности. Пусть покупатель смартфона за 128 тысяч рублей думает, что у него все самое большое… даже модуль памяти. Статистика продаж тоже это подтверждает: большинство покупателей считают, что 256 Гб им вполне достаточно.
Вообще, iPhone XS Max – реально своевременный аппарат. Наконец-то все поклонники смартфонов с большими экранами, которые раньше использовали айфоны с приставкой Plus, получили, как в таких случаях любят говорить маркетологи, "бескомпромиссный" аппарат. Кстати, количество любителей таких смартфонов растет с каждым годом. Что неудивительно. Для современного человека телефон часто заменяет собой и планшет, и компьютер, а многие задачи все же проще решать на устройстве с большим экраном.
Разбирать под микроскопом все нюансы iPhone XS Max можно долго, но стоит все же остановиться на главном – на тех впечатлениях, которые возникают при ежедневном использовании смартфона.
Плюсы
Экран, если можно так выразиться, – "сердце" iPhone XS Max. Он вполне удобен для работы, для игр, для просмотра фильмов, для рутинных, повседневных задач. Плюс после проведенного с iPhone XS Max месяца понимаешь, что iPad тебе особо уже не нужен.
Длительное время автономной работы. Из-за изрядных размеров в iPhone XS Max "запихнули" довольно емкий аккумулятор. В сочетании с оптимизированным софтом и процессором A12 получился день работы в хардкорном режиме или полтора дня в режиме "лайт" – это на полтора часа дольше, чем у iPhone X.
Насчет поддержки быстрой и беспроводной зарядки: в режиме турбозарядки за 30 минут смартфон заражается на 50-52 процента. Такие вещи – must have для флагмана, но все же отметим их. Это важно.
Камера в большинстве задач показывает себя блестяще. И, кстати, разница с камерой iPhone XS есть. Не слишком большая, но есть.
iOS 12 – это важное, хоть и нереволюционное обновление. Многие недооценивают апдейты операционной системы, на которой работает iPhone. А зря. Именно iOS создает во многом тот user experience, за который миллионы и любят этот смартфон. iOS 12 больше похожа на "работу над ошибками", которых в iOS 11 было чуть больше, чем нужно. Что-то подправили, что-то улучшили.
Минусы
Ж – жадность. Как можно было в аппарат ценой over 100 тысяч рублей не положить переходник для обычных наушников и положить стандартную, маломощную зарядку, при том, что сам смартфон поддерживает быструю?
Над алгоритмами съемки в условиях недостаточного освещения нужно еще работать. При всем уважении к программистам Apple, топовые устройства от Google, Huawei и Samsung выглядят предпочтительнее в таких условиях.
Работа с файлами и приложением камеры: как это ни странно, но в 2018 году работа с файлами в iOS по-прежнему не очень удобна, а настройки камеры спрятаны в главном меню.
Почему-то, несмотря на то, что Apple уже второй год ставит в свои флагманы OLED-экраны, функции Always On Display в iPhone нет до сих пор.
Цена. Нет, я не буду возмущаться и кричать "почемутакдорого" (на самом деле, буду). Речь все же о другом. iPhone XS Max 64 Гб стоит 97 тысяч рублей, iPhone XS Max 256 Гб – 110 тысяч, а iPhone XS Max 512 Гб – 128 тысяч. То есть, по сути, модуль памяти 192 Гб Apple продает нам за 13 тысяч рублей, а 256 Гб – за 18. Не перебор?
Что касается нового, так расхваленного мной процессора A12 Bionic. Да, он просто монстр. Он, наверное, лучший, но… Разницу между ним и прошлогодним A11 Bionic обычный пользователь просто не увидит.
Для кого iPhone XS Max
Если говорить о рынках с операторской моделью продаж, когда абонент приобретает у мобильного оператора смартфон с контрактом на два года и платежи разбиты на 24 месяца, то iPhone XS Max – это просто замена большим iPhone 6/7/8 Plus. А вот с учетом реалий российского рынка, этот смартфон для двух категорий потребителей. Первые – Apple-энтузиасты, которые могут себе позволить купить такой смартфон.
Тут стоит сделать сноску: Apple поступила довольно коварно по отношению к пользователям, прекратив выпускать iPhone X. Резоны вполне понятны – боязнь "каннибализации" (iPhone X стал бы явным конкурентом iPhone XS). Оборотная сторона такого решения – возросшая цена на iPhone X. Так что владельцы этих смартфонов могут сейчас довольно выгодно продать свои "десятки", добавить некоторую, уже не столь устрашающую сумму, и приобрести iPhone XS Max.
Другая категория потребителей, которые будут смотреть в сторону самых дорогих версий XS Max, это те, кто в силу своего статуса или вкуса любят или обязаны придерживаться некоторых стандартов, что называется, "демонстративного потребления". Из-за своей цены в России iPhone XS Max частично переместился из премиального сегмента в luxury, и спустя много лет iPhone опять стал "статусным" предметом потребления.
Итог
Что можно сказать о iPhone XS Max в нескольких фразах?
iPhone XS Max – качественный смартфон.
iPhone XS Max – очень дорогой смартфон.
iPhone XS Max – смартфон с очень большим экраном.
iPhone XS Max – не самый эргономичный смартфон.
И да, это важно: имейте ввиду, что iPhone XS Max – это просто смартфон. И даже если вы заплатите за него 100 или 128 тысяч рублей, он не будет варить вам кофе, чесать пятки, ходить в магазин и гулять с собакой. Он будет делать только то, что делают другие смартфоны. И некоторые из них стоят впятеро дешевле.
Решать вам.
Дмитрий Бевза