iPhone XS Max после месяца использования: плюсы и минусы самого дорогого смартфона года

iPhone XS Max – самый дорогой и самый обсуждаемый смартфон 2018-го. Так ли сильно он отличается от прошлогоднего iPhone X, на что вообще способен и стоит ли тех денег, которые придется за него заплатить. Наш эксперт Дмитрий Бевза попробует ответить на эти вопросы после месяца интенсивной эксплуатации.

Фото: Apple

iPhone XS Max полностью оправдал статус хедлайнера Apple. По словам известного Apple-аналитика Мин-Чи Куо, продажи iPhone XS Max в несколько раз превзошли продажи iPhone XS. Однако нас не очень интересуют бизнес-показатели компании. Для пользователя важны потребительские характеристики устройства, бренд, цена, доступность и сервисное обслуживание.

Технические характеристики

Корпус: стальной сплав и ударопрочное стекло;

Цвета: золотой, "серый космос", серебристый;

Размеры: 157,5 x 77,4 x 7,7 миллиметров;

Вес: 208 граммов;

Дисплей: Super Retina HD OLED, диагональ – 6,5 дюйма, разрешение – 1242x2688, соотношение сторон – 19.5:9, технология True Tone, расширенный цветовой охват, Яркость – до 625 кд/м² (стандартная), олеофобное покрытие.

Основная камера:

Модуль с широкофокусным объективом – 12 Mп, ƒ/1,8, 28 миллиметров, матрица – 1/2,55", размер пикселя – 1,4 НМ, оптическая стабилизация, автофокус;

Модуль с длиннофокусным объективом – 12 Mп, ƒ/2,4, 52 миллиметра, размер пикселя 1,0 НМ, оптическая стабилизация, 2-кратный оптический зум, автофокус;

Запись видео 4K с частотой 24, 30 или 60 кадров/с, HD‑видео 1080p с частотой 30 или 60 кадров/с, HD‑видео 720p с частотой 30 кадров/﻿с. Расширенный динамический диапазон при записи видео с частотой до 30 кадров/﻿с.

Фронтальная камера:

Камера TrueDepth – 7 Мп, диафрагма ƒ/2.2 Режим "Портрет" с эффектом боке и функцией "Глубина". Портретное освещение (пять вариантов). Запись HD‑видео 1080p с частотой 30 или 60 кадров/с, функция Smart HDR для фотосъемки, расширенный динамический диапазон при записи видео с частотой 30 кадров/﻿с.



Процессор: шестиядерный процессор A12 Bionic, 4-ядерный видеопроцессор, восьмиядерный аппаратный модуль Neural Engine.

Память: 64/256/512 Гб, 4 Гб ОЗУ.

Защита от брызг, воды и пыли IP68. Допускается погружение на глубину до двух метров длительностью до 30 минут.

Аккумулятор: в режиме разговора – до 25 часов. При работе в интернете – до 13 часов. Воспроизведение видео – до 15 часов, аудио – до 65 часов. Возможность быстрой подзарядки до 50 процентов заряда за 30 минут.

Дизайн, конструкция и эргономика

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Безва

Про дизайн iPhone XS Max сказать можно не очень много. По сути, это увеличенный в размерах iPhone X, других отличий почти нет. К черному и белому цветам корпуса добавился "золотой", но у многих он особого энтузиазма не вызвал. Если стальная рамка "золотого" XS Max выглядит действительно дорого-богато, то задняя стеклянная панель – не золотая, а, скорее, бежевая. А вот черный и особенно белый цвета по-прежнему хороши. В общем, если вам нравился дизайн iPhone X, то понравится и XS Max.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Безва

Задняя панель и защитное стекло экрана сделаны из нового композитного материала Gorilla Glass, cпециально разработанного для iPhone. Мы провели пару дроп-тестов (неспециально, конечно) и уронили XS Max несколько раз на паркет и ламинат примерно с метровой высоты. Такое испытание смартфон прошел успешно, что, в общем, неудивительно: несмотря на стеклянный корпус, собран аппарат на жестком стальном шасси. Больше понравилось другое: судя по всему, новое стекло Gorilla Glass стало не только более ударопрочным, но и более устойчивым к царапинам. За месяц на iPhone XS Max не появилось ни одной царапины.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Безва

Хорошо показало себя и хромированное покрытие рамки корпуса. Спустя месяц постоянного ношения смартфона в кармане и рюкзаке, она до сих пор выглядит, как новая.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Безва

Что касается эргономики, то тут все предсказуемо хуже. Она не так хороша, как у iPhone X и iPhone XS, что неудивительно для смартфона с таким большим экраном. Да, у XS Max есть опция "удобный доступ", позволяющая уменьшить и переместить вниз активную область экрана, чтобы было проще пользоваться одной рукой, но, откровенно говоря, постоянное переключение в этот режим и выход из него могут быстро надоесть.

Железо

Один из ключевых элементов iPhone XS Max – шестиядерный процессор A12 Bionic, который в тестах производительности (AnTuTu и GeekBench 4.х) превосходит самые лучшие процессоры, установленные на Android-смартфонах. На первый взгляд, кажется, что такая мощность избыточна (напомним, что прошлогодний A11 Bionic по-прежнему находится в топах всех бенчмарков). Однако новый процессор не просто более производителен в тестах и стандартных задачах. Его специальный нейросетевой модуль используется в функциях камеры, распознавания лица и разблокировки смартфона, для работы с дополненной реальностью. Ну и отдельно отметим, что это первый серийный процессор, выполненный по 7-нанометровой технологии, что, помимо увеличения производительности, дает и экономию потребляемой энергии.

Оснащение XS Max таким процессором вызывает двойственное ощущение. С одной стороны, по мнению экспертов (что также подтверждается тестами), это самый быстрый и производительный процессор в мире. Это приятная для владельца iPhone XS Max мысль. С другой стороны, ты понимаешь, что в высокую стоимость смартфона процессор A12 Bionic, что называется, "добавил свои пять копеек".

Два других технических аспекта, которые могут быть интересны пользователю, это новая камера и модуль памяти 512 Гб (в самой дорогой версии). Что касается камеры, то ее оптимизация вполне понятна. Скажу кощунственную для поклонников Apple вещь, но у iPhone X уже не самая лучшая камера. Она была хороша год назад, но сейчас в рейтинге DXOMARK (компании, специализирующейся на тестах) iPhone X находится уже на 10 месте. Конкуренты (Samsung, Huawei, Google, Xiaomi) не дремлют. Так что новый сенсор, новые алгоритмы съемки и обработки изображений, режим Smart HDR, улучшенная стабилизации изображения, стереомикрофоны для записи видео – все эти улучшения вполне оправданы.

И если говорить о съемке видео, то по совокупности всех характеристик, начиная от стабилизации и заканчивая Slow-motion, iPhone XS Max держит высокую планку.

В портретной съемке и реализации эффекта боке (размытие фона) тоже мало кто может конкурировать с этим iPhone.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Безва

Что касается пейзажей и предметной съемки, тут виден примерный паритет с лучшими Android-флагманами. Но надо понимать, что это паритет на самом высоком уровне.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Безва

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Безва

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Безва

Единственная область, где iPhone XS Max немного уступает конкурентам, это ночная и вечерняя съемки. При этом сказать, что он снимает в условиях недостаточного освещения плохо, нельзя. Он снимает лучше всех своих предшественников. И снимает хорошо. Вот пара примеров.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Безва

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Безва

В данном случае речь идет о том, что некоторые конкуренты снимают ночью еще лучше.

Кстати, небольшой скандал Beautygate вокруг новых iPhone XS и iPhone XS Max был связан именно с камерой, точнее с работой селфи-камеры. Многим пользователям показалось, что Apple "прикрутила" к фронталке неотключаемую бьютификацию. Но, на самом деле, это не так: сглаженность лица на некоторых селфи объясняется особенностью работы Smart HDR. В тех случаях, когда селфи делается в условиях плохого освещения, новый iPhone пытается бороться с неизбежно возникающим цветовым шумом. А некоторая потеря четкости и сглаженность лица – это просто побочный эффект.

Пара слов о модуле памяти 512 Гб. Я не вижу острой необходимости в таком большом объеме. Это, скорее, реверанс в сторону сторонников ультрапремиальности. Пусть покупатель смартфона за 128 тысяч рублей думает, что у него все самое большое… даже модуль памяти. Статистика продаж тоже это подтверждает: большинство покупателей считают, что 256 Гб им вполне достаточно.

Вообще, iPhone XS Max – реально своевременный аппарат. Наконец-то все поклонники смартфонов с большими экранами, которые раньше использовали айфоны с приставкой Plus, получили, как в таких случаях любят говорить маркетологи, "бескомпромиссный" аппарат. Кстати, количество любителей таких смартфонов растет с каждым годом. Что неудивительно. Для современного человека телефон часто заменяет собой и планшет, и компьютер, а многие задачи все же проще решать на устройстве с большим экраном.

Разбирать под микроскопом все нюансы iPhone XS Max можно долго, но стоит все же остановиться на главном – на тех впечатлениях, которые возникают при ежедневном использовании смартфона.

Плюсы

Экран, если можно так выразиться, – "сердце" iPhone XS Max. Он вполне удобен для работы, для игр, для просмотра фильмов, для рутинных, повседневных задач. Плюс после проведенного с iPhone XS Max месяца понимаешь, что iPad тебе особо уже не нужен.

Длительное время автономной работы. Из-за изрядных размеров в iPhone XS Max "запихнули" довольно емкий аккумулятор. В сочетании с оптимизированным софтом и процессором A12 получился день работы в хардкорном режиме или полтора дня в режиме "лайт" – это на полтора часа дольше, чем у iPhone X.

Насчет поддержки быстрой и беспроводной зарядки: в режиме турбозарядки за 30 минут смартфон заражается на 50-52 процента. Такие вещи – must have для флагмана, но все же отметим их. Это важно.

Камера в большинстве задач показывает себя блестяще. И, кстати, разница с камерой iPhone XS есть. Не слишком большая, но есть.

iOS 12 – это важное, хоть и нереволюционное обновление. Многие недооценивают апдейты операционной системы, на которой работает iPhone. А зря. Именно iOS создает во многом тот user experience, за который миллионы и любят этот смартфон. iOS 12 больше похожа на "работу над ошибками", которых в iOS 11 было чуть больше, чем нужно. Что-то подправили, что-то улучшили.

Минусы

Ж – жадность. Как можно было в аппарат ценой over 100 тысяч рублей не положить переходник для обычных наушников и положить стандартную, маломощную зарядку, при том, что сам смартфон поддерживает быструю?

Над алгоритмами съемки в условиях недостаточного освещения нужно еще работать. При всем уважении к программистам Apple, топовые устройства от Google, Huawei и Samsung выглядят предпочтительнее в таких условиях.

Работа с файлами и приложением камеры: как это ни странно, но в 2018 году работа с файлами в iOS по-прежнему не очень удобна, а настройки камеры спрятаны в главном меню.

Почему-то, несмотря на то, что Apple уже второй год ставит в свои флагманы OLED-экраны, функции Always On Display в iPhone нет до сих пор.

Цена. Нет, я не буду возмущаться и кричать "почемутакдорого" (на самом деле, буду). Речь все же о другом. iPhone XS Max 64 Гб стоит 97 тысяч рублей, iPhone XS Max 256 Гб – 110 тысяч, а iPhone XS Max 512 Гб – 128 тысяч. То есть, по сути, модуль памяти 192 Гб Apple продает нам за 13 тысяч рублей, а 256 Гб – за 18. Не перебор?

Что касается нового, так расхваленного мной процессора A12 Bionic. Да, он просто монстр. Он, наверное, лучший, но… Разницу между ним и прошлогодним A11 Bionic обычный пользователь просто не увидит.

Для кого iPhone XS Max

Если говорить о рынках с операторской моделью продаж, когда абонент приобретает у мобильного оператора смартфон с контрактом на два года и платежи разбиты на 24 месяца, то iPhone XS Max – это просто замена большим iPhone 6/7/8 Plus. А вот с учетом реалий российского рынка, этот смартфон для двух категорий потребителей. Первые – Apple-энтузиасты, которые могут себе позволить купить такой смартфон.

Тут стоит сделать сноску: Apple поступила довольно коварно по отношению к пользователям, прекратив выпускать iPhone X. Резоны вполне понятны – боязнь "каннибализации" (iPhone X стал бы явным конкурентом iPhone XS). Оборотная сторона такого решения – возросшая цена на iPhone X. Так что владельцы этих смартфонов могут сейчас довольно выгодно продать свои "десятки", добавить некоторую, уже не столь устрашающую сумму, и приобрести iPhone XS Max.

Другая категория потребителей, которые будут смотреть в сторону самых дорогих версий XS Max, это те, кто в силу своего статуса или вкуса любят или обязаны придерживаться некоторых стандартов, что называется, "демонстративного потребления". Из-за своей цены в России iPhone XS Max частично переместился из премиального сегмента в luxury, и спустя много лет iPhone опять стал "статусным" предметом потребления.

Итог

Что можно сказать о iPhone XS Max в нескольких фразах?

iPhone XS Max – качественный смартфон.

iPhone XS Max – очень дорогой смартфон.

iPhone XS Max – смартфон с очень большим экраном.

iPhone XS Max – не самый эргономичный смартфон.

И да, это важно: имейте ввиду, что iPhone XS Max – это просто смартфон. И даже если вы заплатите за него 100 или 128 тысяч рублей, он не будет варить вам кофе, чесать пятки, ходить в магазин и гулять с собакой. Он будет делать только то, что делают другие смартфоны. И некоторые из них стоят впятеро дешевле.

Решать вам.

Дмитрий Бевза