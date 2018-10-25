"Репродукция", "Человек, который удивил всех" и "Несокрушимый": что смотреть в кино

Худшие супергерои в мире, Сильвио Берлускони в толпе поклонниц и Евгений Цыганов в женском платье: редакция портала Москва 24 – о главных кинопремьерах недели.

"Репродукция" – фантастический триллер с Киану Ривзом в роли биолога, теряющего жену и детей в автокатастрофе. Доведенный до отчаяния, он решает пойти против закона и самой природы и применяет на родных технику, являющуюся результатом его трудов. Ученый не догадывается, что, возвращенные к жизни, его близкие вскоре станут объектом охоты спецслужб...



Видео: YouTube/iVideos

Что было бы, если бы миссия спасения человечества была поручена не настоящим супергероям, а тем, кому это стоило доверить в самую последнюю очередь? Блондинка, Стерва, Мажор, Рокер, Неудачница, Псих и Математик – антигерои, просыпающиеся после вечеринки "Конец света" на руинах полуразрушенного города. О том, что случается, когда надежда на будущее человечества оказывается в самых неуклюжих руках, – в экшен-комедии "Только не они".



Видео: YouTube/Central Partnership

Военная драма "Несокрушимый" с Андреем Чернышовым, Владимиром Епифанцевым и Ольгой Погодиной в главных ролях. Фильм основан на истории подвига экипажа танка "КВ-1" под командованием Семена Коновалова. Летом 1942 года он принял неравный бой, в ходе которого было уничтожено 16 танков противника. В вольной экранизации главное, по словам создателей и актеров, – истории реальных людей, мечтавших о мирной жизни, но вместо этого поставленных в жесткие условия, где стать героем, с большой вероятностью, значит – умереть.



Видео: YouTube/20th Century Fox Russia

"Человек, который удивил всех" – впервые показанный в рамках Венецианского кинофестиваля фильм Наташи Меркуловой и Алексея Чупова ("Интимные места") с Евгением Цыгановым и Натальей Кудряшовой (награда в секции "Венецианские горизонты" как лучшая актриса) в главных ролях. История сибирского егеря, у которого обнаруживают рак, делает необычный для российских реалий поворот: в качестве последнего способа спасения он решает попытаться обмануть смерть, полностью изменившись и сменив пол.

Кадр из фильма "Человек, который удивил всех". Пресс-служба компании "Нон-Стоп Продакшн"

Новый фильм успевшего стать живым классиком Паоло Соррентино "Лоро" – еще одно исследование излюбленной режиссером темы жизни богатых и знаменитых. На этот раз главный герой (в лице актера Тони Сервилло) – Сильвио Берлускони и те, кто его окружают: самые красивые, влиятельные, разнузданные и богатые люди Италии. По своей сути "Лоро" – вовсе не о Берлускони как магнате, политике и гедонисте, так что фильм едва ли можно счесть байопиком. Цель режиссера – показать тот мир и общество "притягательной вульгарности", олицетворением которого и стал итальянский мультимиллиардер.



Видео: YouTube/weareaonefilms

Премьера для тех, кто успел пересмотреть все части фильма "Белль и Себастьян" и хочет чего-то в том же духе – "Как прогулять школу с пользой" Николя Ванье. Фильм о мальчике-сироте из Парижа, которого усыновляет семейная пара, живущая в деревне. С переездом из столицы у маленького Поля начинается новая жизнь, полная пространства, неожиданных открытий и самых необычных знакомств.



Видео: YouTube/Pioner Cinema

Скандинавское инди-фэнтези "На границе миров" в этом году уже было удостоено "Золотой ветви" в секции "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале. Тина обладает способностью по запаху определять человеческие эмоции. И ее путешествие начинается, когда она встречает незнакомца, чьи эмоции оказываются полностью закрытыми от нее. Загадочное знакомство перерастает в тесную связь, благодаря которой женщина узнает много нового о себе и мире, в котором она живет.



Видео: YouTube/ВОЛЬГА

Немецко-австрийский фолк-хоррор в исторических декорациях "Ведьмы" помещает зрителя в угрюмое европейское средневековье. В лесу недалеко от деревни живут мать с дочерью, считаемые местными жителями ведьмами. О паранойе и суевериях в Европе XV века – в дипломном фильме молодого австрийского режиссера Лукаса Файгелфелда.



Видео: YouTube/Kinologistika

Второй хоррор недели – "Кукловод" – классический слэшер о матери и двух дочерях, отправляющихся на отдых за город. В ожидании отца семейства они начинают замечать происходящие вокруг странные и пугающие вещи. Вскоре они поймут, что их каникулы – тщательно спланированная ловушка убийцы, скрывающего лицо за бинтами.



Видео: YouTube/iVideos

Главная героиня нового фильма Дмитрия Месхиева "Два билета домой" – сирота Люба, юная выпускница интерната, мечтающая о взрослой жизни и работе стюардессы. Ее цели отходят на второй план, когда после окончания интерната девушка узнает, что ее отец жив. Люба задается целью найти отца, а вместе с ним – ответы на вопросы, которые давно не дают ей покоя (ведь именно он много лет назад стал убийцей матери девушки).



Видео: YouTube/Melomankaz

Лучший дебют "Кинотавра" этого года от выпускника мастерской Александра Сокурова – "Глубокие реки" Владимира Битокова. Это кавказский триллер о живущей на отшибе семье лесорубов, куда на время возвращается из города младший сын. Травма отца, недоверие к младшему сыну со стороны его братьев, опасность затопления и враждебность местных накаляют атмосферу до предела, заставляя гадать, как разрешится этот многогранный конфликт.



Видео: YouTube/Трейлер FIlms

Лиза Минаева