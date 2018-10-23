Вечно молодой: 5 способов научиться принимать свой возраст

Вы когда-нибудь задумывались, почему одни в 30 (40, 50 лет) считают, что их жизнь только начинается, а другие загоняют себя в угол постоянными причитаниями о том, что молодость прошла и все шансы потеряны? Если и вы сильно зависимы от цифр в паспорте, этот текст – для вас.

Редакция портала Москва 24 собрала пять простых советов, как научиться адекватно воспринимать свой возраст и найти гармонию с собой.

Нас редко устраивает тот возраст, в котором мы находимся. Сначала хочется быстрее повзрослеть и взять ответственность за свою жизнь, после – продлить молодость и беспечность, а затем мы мечтаем максимально отодвинуть старость.

"Почему многим сложно принять свой возраст? Как правило, мы не принимаем то, что нам не нравится. Также страх и беспокойство могут возникать из-за того, что возрастом мы не можем управлять. И наша задача – определить причину беспокойства и по возможности ее исправить", – отметила психолог Ассоциации экзистенциально-аналитических психологов и психотерапевтов Ольга Осипова.

Найдите в зрелости плюсы

Для начала следует избавиться от навязчивых мыслей о своем возрасте. Нет ничего страшного в цифрах, намного страшнее ваш внутренний конфликт с самим собой. Взгляните на свой возраст иначе, ведь зрелость может быть даже лучше молодости. С каждым новым днем у вас прибавляются опыт и осознанность, а, значит, и возможности.

"Действительно, сегодня многие люди приходят к очень правильной мысли: с возрастом больше возможностей осуществить мечты, гораздо больше, чем в молодости. Например, мне сейчас 56, и я бы не хотела возвращаться в свои 20 лет. Возраст – это опыт, зрелость, кругозор, это принятие реальности. С возрастом приобретается определенная смелость – ошибка больше не кажется катастрофой, а воспринимается как очередная ступень", – считает Ольга Осипова.

Мечтайте заново

Зачастую за расстройствами, связанными с цифрами в паспорте, кроется проблема куда серьезнее. Речь идет о нерешенных задачах и неосуществленных мечтах, которые и угнетают вас на самом деле. Вспомните, о чем вы раньше мечтали, какие строили планы, и постарайтесь хотя бы частично, но привести жизнь в соответствие со своими желаниями.

"Не заколачивайте мечты досками, а лучше запишитесь на курсы или решитесь на второе образование – благо, возможностей сегодня великое множество".

По словам психолога, самый важный совет в этом плане звучит довольно банально: обращайтесь к себе. Но проработать его все же стоит. Когда вы в последний раз искренне с собой разговаривали? Попробуйте прислушаться к своим желаниям, а чтобы закрепить эффект, запишите их на бумаге.

Примите себя реального

Перестаньте жить прошлым. Возможно, вы до сих пор представляете, что вам восемнадцать (а зря, смотрите первый пункт). Это опасно: ваш психологический возраст застывает на конкретной цифре, а вместе с ним не меняется и модель поведения. Получается довольно странно, когда взрослый человек ведет себя как подросток. Этот внутренний конфликт ни к чему хорошему не приведет, поэтому работайте над собой. Возраст – важная часть нашей идентичности. Без стеснения говорите, сколько вам лет, и с удовольствием отмечайте дни рождения, не скрывая количество свечей на торте.

Осознайте свою уникальность

Не сравнивайте себя с другими. Вам нужно почувствовать собственную уникальность, а не равняться на успешных ровесников или тех, кто младше. Это очень распространенная ошибка. Помните, что у вас свой путь. Осознание этого и есть ключ к обретению той самой заветной гармонии.

Большое влияние на нас оказывают стереотипы. По мнению психолога, большинство тревог из-за цифр в паспорте связаны с социальными нормами: семья, рождение детей, успехи на работе и выход на пенсию.

Кстати, согласно опросу ВЦИОМ, треть россиян (32%) считают, что старость начинается в период с 50 до 59 лет, другая треть (31%) – с 60 до 69. Лишь четыре процента относят людей к пожилым уже в возрасте 40-49 лет. И только один процент опрошенных считают, что старость начинается даже раньше 40 лет. Так что средний возрастной рубеж, за которым начинается "то самое", составляет 63 года.

"С выходом на пенсию у человека не заканчивается жизнь – это важный момент, о котором нужно постоянно напоминать обществу. На Западе, например, идет активная борьба с дискриминацией по возрастному признаку – эйджизмом. И период, связанный с выходом на пенсию, стали называть не старостью, а "третьим возрастом". Думаю, что и мы к этому со временем придем", – говорит Осипова.

Ведите дневник

Научитесь радоваться каждому дню. Лучший помощник в этом – личный дневник. Да-да, не ленитесь! Записывайте, чем запомнился вам сегодняшний день, что вы нового узнали, прочувствовали, поняли. Перечитывая свои записи, прослеживайте изменения в вашей жизни. Такой простой самоанализ поможет выстроить диалог с собой.

"Далеко не каждый человек склонен к самоанализу, но дневник в этом плане поможет вам понять, как вы меняетесь, почему так или иначе реагируете на значимые (или не очень) события в вашей жизни. Записи помогут осознать, в какую сторону движется ваша жизнь. Возможно, вы захотите что-то в ней изменить", – уверена психолог.

Возраст – это всего лишь цифра, перестаньте ориентироваться на мнения других людей. Поймите, что это ваша и только ваша жизнь. Примите себя, и все "так надо" меняйте на действительно важные "я так хочу".

