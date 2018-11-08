"Девушка, которая застряла в паутине" и "Оверлорд": что смотреть в кино

Возвращение девушки с татуировкой дракона, российский "Марсианин", теория заговора в Лос-Анджелесе и обладатель "Золотой пальмовой ветви". Редакция портала Москва 24 – о главных кинопремьерах недели.

Новый фильм о хакерше Лисбет Саландер "Девушка, которая застряла в паутине" – экранизация одноименного романа шведского писателя Давида Лагеркранца, продолжившего трилогию Стига Ларссона "Миллениум". На этот раз Саландер в лице Клер Фой вместе с журналистом Микаэлем Блумквистом будет расследовать убийство ученого, занимавшегося разработкой искусственного интеллекта. Правда, уже показанный за рубежом, триллер удостоился средних оценок критиков и зрителей, что автоматически снизило градус заинтересованности в одном из самых ожидаемых блокбастеров года – как минимум, по сравнению с экранизацией Дэвида Финчера.



Видео: YouTube/SonyPicturesRU

В результате аварии космонавт оказывается в одиночестве на Марсе, где с ним вступает в контакт иноземное существо. Этой встрече предстоит полностью изменить мужчину, сделав его потерянным для человечества. Один из самых загадочных отечественных фильмов года – "Пришелец" – был запущен в производство еще в 2012 году. Фильм планировали выпустить в 2015-м под названием "Марсианин", но карты спутал релиз одноименного фильма Ридли Скотта в том же году, приведший к иску сценариста Михаила Расходникова против кинокомпании "Двадцатый Век Фокс", а также сдвигу премьеры. Переименованный в "Пришельца", фильм с частично переписанным сценарием выходит в прокат только сейчас, спустя два года после смерти его режиссера и продюсера Александра Куликова.



Видео: YouTube/iVideos

Следующая премьера – криминальная комедия, впервые показанная в Каннах этим летом, "Под Сильвер-Лэйк". Фильм с Эндрю Гарфилдом в роли парня, берущегося за собственное расследование, когда его соседка неожиданно исчезает. Это приводит молодого человека к тому, что он начинает во всем видеть знаки, а позже и вовсе углубляется в теории заговора. Псевдонуаровая зарисовка об изнанке Лос-Анджелеса – яркий и оригинальный фильм для любителей постмодернизма, иронии и смешанных жанров.



Видео: YouTube/Ракета Релизинг

"Оверлорд" – фантастический фильм ужасов, действие которого происходит во время Второй мировой войны. В центре сюжета – последствия нацистских экспериментов, с которыми сталкиваются проникающие в оккупированную немцами французскую деревню американские военные. Идея сделать зомби-хоррор в декорациях Второй мировой – сюжет как минимум не избитый, и зарубежные зрители уже оценили его на 6.7 баллов из 10 (что, в общем-то, совсем неплохой результат для фильма ужасов).



Видео: YouTube/Paramount Pictures Россия

Новый фильм японца Хирокадзу Корээды "Магазинные воришки" – обладатель "Золотой пальмовой ветви" этого года. Неторопливая драма о большой и бедной семье, вынужденной жить на пенсию бабушки и периодически воровать в магазинах, скрывает за своим фасадом большее, чем бытовую историю современных японских бедняков. Найденная на улице и принятая в семью девочка становится катализатором, раскрывающим прячущуюся за образом дружной семьи правду. "Магазинные воришки" вряд ли придутся по вкусу любителям динамичного кино – лента рассчитана, скорее, на тех, кто любит поразмыслить над авторскими фильмами.



Видео: YouTube/RWV Films

Главный герой фантастической драмы "Дубликат" – житель Манхэттена, молодой человек Джонатан. Ведущий обычную, на первый взгляд, жизнь офисного клерка, он вовсе не так прост. В теле Джонатана скрыты две независимых личности, каждая из которых живет и действует в положенное ей время. Но налаженный порядок вещей не сможет действовать без перебоев постоянно – и однажды система дает сбой...



Видео: YouTube/Capella Film

"Непотопляемые" – идеальный вариант для любителей "легких" французских комедий, дающих возможность расслабиться и посмотреть на известных актеров в необычных амплуа. Матьё Амальрик, Гийом Кане, Бенуа Пульворд и Жан-Юг Англад в фильме своего приятеля Жиля Леллуша играют мужчин на пороге кризиса среднего возраста, решающих отвлечься от повседневных проблем и организовавших в местном бассейне мужскую команду синхронного плавания. "Непотопляемые" не претендуют на авторское высказывание: этот фильм выглядит скорее уютным "междусобойчиком", главная задача которого – посмеяться над собой и повеселить зрителя.



Видео: YouTube/ВОЛЬГА

Со слоганом "Посмотрел – как в отпуск съездил" приключенческая комедия "Грецкий орешек" позиционируется как замена отдыха для тех, у кого нет возможности сбежать из ноябрьского города в теплые края. Это удается Артуру – молодому и модному диджею, внезапно для самого себя принимающему решение уехать в Грецию. В стране легенд и мифов его уже ждут новые друзья и опасные приключения с местными мафиози и их прекрасными дочерями.



Видео: YouTube/iVideos

Эмма – типичная героиня мелодрам. Симпатичная девушка, которая никак не может наладить личную жизнь. Пес и кот – главные друзья, поддерживающие Эмму во всех ее неурядицах. "Вот бы встретить такого мужчину, как вы", – вскользь высказанная фраза полностью меняет жизнь девушки, ведь ее абсурдное желание сбывается. Какими парнями могли бы быть любящие нас без оглядки домашние питомцы? Один из возможных ответов на этот вопрос – в комедии "Мои парни – животные".



Видео: YouTube/iVideos

Документальный фильм о команде профессиональных серферов, исколесивших всю страну с севера на юг и с запада на восток, – "Прибой" – кино не столько о серфинге, сколько о жажде приключений и открытий, а также о погоне за мечтой. Составленный из захватывающих кадров, где природа нашей страны представлена с самых красивых ракурсов, этот фильм – шанс не только совершить заочное путешествие по России, но и убедиться воочию: серфинг – это не только про Калифорнию и Бали.



Видео: YouTube/iVideos

Отечественный мультфильм "Баба Яга. Начало" представляет историю о самой известной русской ведьме с необычного ракурса. По версии авторов, до того, как стать Бабой Ягой, злая волшебница была наделенной магическими способностями девочкой Ядвигой. О причинах, заставивших Ядвигу покинуть общество и превратиться в злую ведьму, а также о том, что поможет ей преодолеть отвращение к людям и начать снова помогать им, – в анимационном фильме для детей от шести лет.



Видео: YouTube/Kinologistika

Вторая из "детских" премьер недели – индийский мультфильм "На край света: В поисках единорога". Это путешествие Макса и Мелоди, вместе со знакомым изобретателем и его домашним роботом отправляющихся на поиски отца, не вернувшегося из экспедиции. Дорога обернется целым рядом неожиданных встреч, во время которых юные исследователи посетят затерянную цивилизацию, древний храм и загадочный Сад Желаний, населенный единорогами и другими сказочными персонажами.



Видео: YouTube/Melomankaz

Лиза Минаева