Экс-начальник военно-медицинского управления МО признан виновным

Московский окружной военный суд поставил точку в деле бывшего начальника главного военно-медицинского управления Минобороны. Генерал-майор медицинской службы Александр Белевитин получил 8 лет тюрьмы

Бывший начальника военно-медицинского управления Минобороны РФ генерал-майор Александр Белевитин был признан виновным в служебных злоупотреблениях и получении крупных взяток.

Как сообщает РАПСИ, Московский окружной военный суд приговорил Белевитина к 8 годам лишения свободы. Кроме того, ему был назначен штраф в 900 тысяч рублей. Осужденный также был лишен воинского звания "генерал-майор" и права занимать должности на госслужбе сроком на три года.

Кроме того, по делу проходил заместитель Белевитина — бывший начальник управления, полковник медицинской службы запаса Алексей Никитин. Он был оправдан судом по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями, но признан виновным в посредничестве при даче взяток. В итоге он не получил тюремный срок и был освобожден из-под стражи в зале суда, однако суд приговорил Никитина к штрафу в 1,7 миллиона рублей. Помимо штрафа он был лишен права занимать должности на госслужбе сроком на три года.

По данным следствия, обвиняемые получили от бизнесменов около 7 миллионов рублей при заключении контрактов на поставку двух томографов. В итоге устройства были проданы военному ведомству по завышенным ценам.

Обвинение требовало для Белевитина 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 1 миллион рублей. Никитин, по мнению прокурора, заслуживал 7,5 лет заключения в колонии строгого режима и штрафа в 300 тысяч рублей. Обвинение также требовало лишить обоих фигурантов воинских званий.

Алексей Никитин признал свою вину, Александр Белевитин заявил, что стал жертвой оговора.