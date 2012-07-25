Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

25 июля 2012, 13:28

Экс-начальник военно-медицинского управления МО признан виновным

взяточничество уголовные дела суды

Московский окружной военный суд поставил точку в деле бывшего начальника главного военно-медицинского управления Минобороны. Генерал-майор медицинской службы Александр Белевитин получил 8 лет тюрьмы

Бывший начальника военно-медицинского управления Минобороны РФ генерал-майор Александр Белевитин был признан виновным в служебных злоупотреблениях и получении крупных взяток.

Как сообщает РАПСИ, Московский окружной военный суд приговорил Белевитина к 8 годам лишения свободы. Кроме того, ему был назначен штраф в 900 тысяч рублей. Осужденный также был лишен воинского звания "генерал-майор" и права занимать должности на госслужбе сроком на три года.

Кроме того, по делу проходил заместитель Белевитина — бывший начальник управления, полковник медицинской службы запаса Алексей Никитин. Он был оправдан судом по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями, но признан виновным в посредничестве при даче взяток. В итоге он не получил тюремный срок и был освобожден из-под стражи в зале суда, однако суд приговорил Никитина к штрафу в 1,7 миллиона рублей. Помимо штрафа он был лишен права занимать должности на госслужбе сроком на три года.

По данным следствия, обвиняемые получили от бизнесменов около 7 миллионов рублей при заключении контрактов на поставку двух томографов. В итоге устройства были проданы военному ведомству по завышенным ценам.

Обвинение требовало для Белевитина 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 1 миллион рублей. Никитин, по мнению прокурора, заслуживал 7,5 лет заключения в колонии строгого режима и штрафа в 300 тысяч рублей. Обвинение также требовало лишить обоих фигурантов воинских званий.

Алексей Никитин признал свою вину, Александр Белевитин заявил, что стал жертвой оговора.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать