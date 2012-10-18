Сердюков уволил командира пилотажной группы "Стрижи" с военной службы

Глава "Стрижей" Валерий Морозов официально уволен с военной службы за "несоблюдение условий контракта". Такая формулировка не позволит командиру получить деньги, которые полагаются при увольнении военнослужащего. Морозов планирует обжаловать решение

Командир пилотажной группы "Стрижи" подполковник Валерий Морозов уволен с военной службы приказом министра обороны РФ Анатолия Сердюкова от 12 октября.

По словам источника, Морозова уволили "за несоблюдение условий контракта". Срок действия контракта подполковника с министерством обороны истек 15 октября.

Ранее сообщалось, что Морозов отстранен от должности, но остается на военной службе.

Сам подполковник подтвердил "Интерфаксу", что официально уволен с воинской службы, и заявил, что будет обжаловать это решение. "Я буду обжаловать это решение, поскольку считаю его незаконным. Я 23 года честно отдал Родине, а она вытерла об меня ноги". По словам Морозова, ему до сих пор не предъявлено никаких официальных обвинений.

История с командиром "Стрижей" получила широкий общественный резонанс вследствие того, что в отношении Морозова было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на получение взятки". Утверждалось, что подполковник якобы требовал деньги от подчиненных.

Официально представители следствия и Минобороны этот факт не комментировали, однако в воинской части в Кубинке, где базируется пилотажная группа, была проведена проверка главкомата ВВС, по итогам которой Морозова представили к досрочному увольнению с военной службы "в связи с невыполнением условий контракта".

Летчики "Стрижей" и их коллеги из "Русских витязей" обратились к президенту РФ Владимиру Путину с открытым письмом, в котором выступили в защиту подполковника Морозова, и выразили опасение, что уникальная пилотажная группа может прекратить существование.

Напомним, "Стрижи" - одна из самых известных пилотажных групп мира. Базируется на аэродроме в Кубинке и летает на истребителях МиГ-29. Официальным "днем рождения" группы считается 6 мая 1991 года, когда она впервые выступила на авиационном показе под нынешним названием.

Группа имеет большой репертуар фигур высшего пилотажа, осуществляемого группой и парой самолетов, а также одиночные выступления. В комплекс выступлений входят такие пилотажные порядки, как "пирамида", "молот", "звезда", "стрела", "крест" и "крыло".

На авиасалоне МАКС-2007 группа из 9 самолётов (4 МиГ-29 "Стрижи" и 5 Су-27 "Русские Витязи") в пилотажном порядке "Большой бриллиант" ("большой ромб", "смешанный ромб") выполнили "бочку". Этого в смешанном строю из разных типов самолётов не удавалось ещё никогда ни одной пилотажной группе в истории мировой авиации.

Динамичный групповой и индивидуальный высший пилотаж "Стрижей" получил высокую оценку во многих странах мира.