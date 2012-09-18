В Москве бизнесмен пытался дать полицейскому взятку планшетником

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский бизнесмен, пытавшийся подкупить полицейского 50 тысячами рублей и вручить ему компьютерный планшетник, задержан правоохранителями.

Предприниматель рассчитывал на содействие начальника отдела полиции "Покровское-Стрешнево" и просил не чинить ему препятствий при открытии букмекерской конторы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

С личной просьбой не проверять его бизнес 37-летний уроженец Армении обратился к полицейскому 14 сентября. Взяткодатель пообещал, что уже через пару дней он вернется к полицейскому с вознаграждением, учредительными документами и бумагами на аренду помещения.

Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении предпринимателя уголовного дела по статье "Дача взятки должностному лицу".