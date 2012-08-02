В Москве возбуждено уголовное дело против военного прокурора

ИТАР-ТАСС

В Москве возбуждено новое уголовное дело в отношении военного прокурора Игоря Безсмертного, подозреваемого в получении взяток на сотни тысяч рублей, информирует пресс-служба Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ.

В материале уточняется, что в марте в военную прокуратуру Волгоградского гарнизона поступили материалы, содержащие сведения о том, что двое военнослужащих Военно-воздушной академии Жуковского и Гагарина представили подложные документы о проживании в гостинице, пока находились в командировке. На основании этих бумаг они позднее компенсировали якобы понесенные ими расходы.

Старший лейтенант юстиции Игорь Безсмертный в ходе проверки выявил еще двух офицеров академии, которые совершили аналогичную аферу. Позже одного из них он вызвал в прокуратуру.

"Безсмертный вызвал его в прокуратуру, где разъяснил, что за совершение мошеннических действий, связанных с незаконным получением компенсации за командировочные расходы, в отношении него может быть возбуждено уголовное дело, после чего сообщил ему, что за 150 тысяч рублей может "закрыть" данный вопрос", - уточняется в сообщении.

Желая избежать уголовного преследования, офицеры передали Безсмертному порядка 600 тысяч рублей, считают в Главном военном следственном управлении.

Военному прокурору грозит длительный срок заключения или штраф, превышающий общую сумму взяток в десятки раз.