Исполнитель теракта в Манчестере имел связи с "Аль-Каидой" – СМИ

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Peter Byrne

Подозреваемый в совершении теракта в Манчестере Салман Абеди имел связи с запрещенной в РФ террористической организацией "Аль-Каида", сообщает телеканал NBC.

Уточняется, что личность 22-летнего подозреваемого установили по банковской карте, найденной на месте взрыва. Стало также известно, что он проходил подготовку за рубежом – за последний год Абеди ездил в Ливию, а также посещал другие страны.

Кроме того, подозреваемый имел связи не только с Аль-Каидой, но и другими группировками. Взорвавшаяся бомба сложной, что говорит о том, что Абеди кто-то помогал, так как для ее создания использовали материалы, которые трудно достать в Великобритании.

Представители разведки опасаются, что за этой могут последовать и другие атаки.