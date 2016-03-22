Террористическая атака на Брюссель: что известно

Фото: Zuma/ТАСС/Philippe Francois

В результате теракта в бельгийском метрополитене погибли около 10 человек, сообщает МИА "Россия сегодня".

Ранее СМИ сообщали о четырех взрывах в подземке, официально подтвержден только один – на станции Мальбек в центре города.

Что случилось

Утром 22 марта в досмотровой зоне аэропорта Брюсселя прогремели два взрыва, один из которых осуществил смертник. Погибли 17 человек, еще 30 ранены. Позже там нашли еще три пояса смертника.

Из терминала вывели пассажиров и сотрудников, железнодорожное и авиационное сообщение аэропорта было прекращено: самолеты, в числе которых борт "Аэрофлота" из Москвы, отправили в другие города.

Вскоре в метро Брюсселя прогремел третий взрыв, на станции Маэльбек, в центре города. После атаки в стране был объявлен наивысший уровень террористической угрозы.

Как отреагировали на теракт в Бельгии и других странах

В Бельгии закрыты общественные заведения, остановлено метро и общественный транспорт в центре города. Также там эвакуируют Южный вокзал, студентов и сотрудников высших учебных заведений. Всем, кто находится в городе, рекомендовано исключить перемещения и "оставаться там, где они находятся сейчас".

После взрывов в парижских аэропортах готовятся к усилению мер безопасности. МИД Германии пока не получил сведения о возможных пострадавших гражданах ФРГ, но для выяснения обстоятельств создан кризисный штаб. Армия Нидерландов наращивает отряды в аэропортах и на границах, Великобритания готова оказать Бельгии помощь в расследовании атак.

Российские аэропорты не стали вводить дополнительные наряды и проверки – по некоторым данным, усиленный режим действует с декабря 2015 года.

Кто за этим стоит

Официально ответственность за теракты пока никто не взял, однако в Брюсселе находится под стражей Салах Абдеслам – один из фигурантов прошлогодних атак в Париже, в которых погибли 130 человек. Впрочем, правоохранители просят не связывать это.