Горячую линию открыли после обрушения жилого дома в Волгограде

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Горячую линию открыли для обращений граждан после обрушения жилого дома в Волгограде, сообщает РИА Новости.

ЧП произошло в четырехэтажном доме на Университетском проспекте. Взрыв случился, когда на месте работали газовые службы. В результате полностью рухнул подъезд дома.

Поступала информация о трех погибших, восемь человек пострадали. По некоторым данным, после взрыва разрушены 16 квартир, из них 10 – полностью.

Следователи возбудили уголовное дело.

Причиной взрыва стала утечка бытового газа. Она произошла из-за несанкционированных работ, которые проводил предприниматель: он пытался осуществить врезку в газопровод.