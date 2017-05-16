Число погибших при взрыве в Волгограде возросло до трех человек

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Тело третьего погибшего извлекли из-под завалов разрушенного взрывом подъезда дома в Волгограде, сообщает "Интерфакс".

По информации РИА Новости, 11 пострадавшим оказывают помощь в больницах и на месте обрушения. Известно также, что два человека погибли. Сведений о том, пострадали ли дети, нет.

Взрыв бытового газа произошел в четырехэтажном жилом доме адресу Университетский проспект, 60. В это время там работали газовые службы.

После случившегося подъезд полностью рухнул. Всего в доме находились 14 человек. Причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности при проведение газовых работ.

По предварительным данным, разрушены оказались 16 квартир, из них 10 – полностью.