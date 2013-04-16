На финише Бостонского марафона прогремело два взрыва

Фото: Москва 24
По меньшей мере два человека погибли и 23 получили ранения в результате двойного взрыва, который произошел на финише Бостонского марафона.
По словам очевидцев, первый взрыв произошел слева по ходу движения рядом с финишем, а второй прогремел несколько секунд спустя.
Еще одно взрывное устройство направленным взрывом уничтожили полицейские.
Позднее поступили сообщения о третьем взрыве, прогремевшем в здании библиотеки имени Кеннеди.
По последним данным, число пострадавших уже превысило сто человек.
В марафоне должны были принять участие 24 россиянина. Как стало известно позднее, пять из них не стартовали. Из 19 участников к финишу пришли 16 российских бегунов, однако нет сведений о том, что трое оставшихся находятся в числе пострадавших.
Фото: Москва 24
Взрыв произошел через пять часов после начала марафона, когда лучшие бегуны уже пришли к финишу, а на дистанции оставались только любители, передает агентство Reuters.
В Белом доме уже заявили, что это была спланированная террористическая атака. Президент США Барак Обама распорядился оказать пострадавшим любую необходимую помощь.
Над Бостоном закрыто воздушное пространство. Также сообщается, что в городе блокируются сигналы сотовой связи во избежание совершения новых атак с помощью дистанционного управления.
По неподтвержденным данным, число жертв взрыва достигло 12 человек.
По данным газеты New York Post, полиции удалось задержать одного из подозреваемых в организации взрыва. Им оказался уроженец Саудовской Аравии, который сам получил осколочное ранение.
Бостонский марафон проводится ежегодно в третий понедельник апреля с 1897 года. В этом году на него съехалось более полумиллиона зрителей и около 20 тысяч участников.