На финише Бостонского марафона прогремело два взрыва

Фото: Москва 24

По меньшей мере два человека погибли и 23 получили ранения в результате двойного взрыва, который произошел на финише Бостонского марафона.

По словам очевидцев, первый взрыв произошел слева по ходу движения рядом с финишем, а второй прогремел несколько секунд спустя.

Еще одно взрывное устройство направленным взрывом уничтожили полицейские.

Позднее поступили сообщения о третьем взрыве, прогремевшем в здании библиотеки имени Кеннеди.

По последним данным, число пострадавших уже превысило сто человек.

В марафоне должны были принять участие 24 россиянина. Как стало известно позднее, пять из них не стартовали. Из 19 участников к финишу пришли 16 российских бегунов, однако нет сведений о том, что трое оставшихся находятся в числе пострадавших.

Фото: Москва 24

Взрыв произошел через пять часов после начала марафона, когда лучшие бегуны уже пришли к финишу, а на дистанции оставались только любители, передает агентство Reuters.

В Белом доме уже заявили, что это была спланированная террористическая атака. Президент США Барак Обама распорядился оказать пострадавшим любую необходимую помощь.

Над Бостоном закрыто воздушное пространство. Также сообщается, что в городе блокируются сигналы сотовой связи во избежание совершения новых атак с помощью дистанционного управления.

По неподтвержденным данным, число жертв взрыва достигло 12 человек.

По данным газеты New York Post, полиции удалось задержать одного из подозреваемых в организации взрыва. Им оказался уроженец Саудовской Аравии, который сам получил осколочное ранение.

Бостонский марафон проводится ежегодно в третий понедельник апреля с 1897 года. В этом году на него съехалось более полумиллиона зрителей и около 20 тысяч участников.