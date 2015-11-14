Во Франции введено чрезвычайное положение

Фото: Michel Euler/AP/ТАСС

Во Франции введен режим чрезвычайной ситуации в связи с терактами в Париже. Об этом в своем обращении объявил президент страны Франсуа Олланд.

Режим ЧП будет действовать на всей территории страны. Границы Франции закрыты. Мэрия Парижа официально попросила жителей столицы не покидать дома до особого распоряжения полиции.

Французская полиция официально подтвердила, что рядом со стадионом два теракта устроили смертники, еще один - подрыв бомбы.

По уточненным данным, вечером 13 ноября произошло шесть скоординированных вооруженных нападений и три взрыва, сообщает CNN со ссылкой на BFMTV.

"Мы знаем, кто организовал эти нападения. Мы должны проявить сострадание, солидарность, но прежде всего – единство. Перед лицом террора Франция должна быть сильной, должна стоять на страже. Мы привлечем к ответственности всех виновных", - заявил Олланд.

Вечером 13 ноября в Париже произошли три взрыва в районе стадиона "Стад де Франс", где в этот момент играли сборные Франции и Германии. В 11 округе французской столицы в одно из ресторанов была открыта стрельба. Сообщается, что место нападения - ресторан "Маленькая Камбоджа".

По разным данным, погибли от 40 до 60 человек. Французская полиция сообщает о 40 погибших и 60 раненых.

Кроме того, в концертном зале "Батаклан", где проходил концерт калифорнийской рок-группы Eagles of Death Metal, в заложники захвачены от 60 до 100 человек. По данным CNN, в концертном зале от шести до восьми нападавших. Они прочесывают помещение в поисках людей, которые могли спрятаться.

По информации BBC, во время захвата заложников погибли порядка 15 человек.