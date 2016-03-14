Россияне не пострадали в результате теракта в Анкаре

Фото: Heinz Straesser/Picture Alliance/Arco Images G/ТАСС

МИД России заявил, что не располагает информацией о пострадавших россиянах в результате теракта в Анкаре, сообщает пресс-служба ведомства.

"Решительно осуждаем эту варварскую акцию, которой не может быть оправдания, и выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших", – говорится в сообщении.

Накануне в центре Анкары взорвался заминированный автомобиль. Жертвами взрыва в турецкой столице стали, по последним данным, 34 человека. Еще порядка 125 человек ранены.

В 19:35 по московскому времени рядом с автобусной остановкой взорвался заминированный автомобиль. Полностью сгорел один муниципальный автобус и несколько машин.

Местные власти расценивают произошедшее как теракт. Центр столицы полностью перекрыт. Полиция оцепила место происшествия.

Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу в связи со взрывом созвал срочное заседание совета безопасности страны.